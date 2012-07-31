中国7月CPI同比或跌至1.6%--中金

路透北京7月31日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，由於货币政策放松节奏依然缓慢，使得下半年经济回升力度弱於市场预期以及企业盈利持续恶化的可能性较大。

7月份的通胀压力进一步缓解，CPI同比跌破2%至1.6%。但近期高收益债以及小盘股出现明显调整显示市场的风险偏好在重新下降，避险情绪上升使得长期利率债在下半年与信用债走势有望再次出现背离，而不太容易受短期的资金面波动而大幅波动。

**数据前瞻**

7月份经济数据将呈现如下特征：通胀压力进一步缓解，CPI同比跌破2%至1.6%，PPI环比依然为负，同比跌幅进一步扩大；

经济增长的改善并不显着，工业增速可能与6月持平，欧美经济持续下滑将继续拖累中国的出口，大宗商品价格的下跌引发的补库存使进口增速可能小幅回升，投资受基建投资的拉动小幅回升，就业恶化与物价回落使名义消费增速继续下降；

货币条件没有进一步宽松，贷款增量预计回落至6000亿左右，但结构上有所改善，M2同比增速将小幅下降至13.2%左右。

**政策观察**

7月央行并没有如市场预期那样下调法定准备金比率，而倾向於通过逆回购来投放流动性，向市场传达出对贷款投放谨慎、对通胀提防和对经济结构调整的意愿。

不过考虑到外汇占款增量难以恢复，为保持银行间流动性适度宽松，我们认为法定比率的下调仍有必要，央行至少会保持每个季度下调50bp 的频率，8月份再次下调的可能性较大。

**流动性和供需状况**

在法定比率下调的情况下，8月份资金面较6-7月份会有所改善，7天回购利率均值有望重新回落至3%以下。

8月份无论是利率债还是信用债的供给压力都会明显增大，如果法定比率下调，则对市场的冲击不大。

**市场展望和投资建议**

全球10年期国债收益率在7月份都创出了历史新低，有两方面的主要原因：一是全球的避险情绪高涨，追求收益已经不是投资者的第一目标，保持本金稳定和安全成为了更加重要的目标；

二是投资者对短期基准利率在更长时间内维持低位的预期逐步增强，推动投资者向收益率更高的品种进行配置，从而压低了长期债券收益率。中国长期国债收益率保持稳定，与货币政策放松较慢、脱媒化以及避险情绪弱有关。

但由於货币政策放松节奏依然缓慢，我们认为下半年经济回升力度弱於市场预期以及企业盈利持续恶化的可能性较大，近期高收益债以及小盘股出现明显调整显示市场的风险偏好在重新下降，避险情绪上升使得长期利率债在下半年与信用债走势有望再次出现背离，而不太容易受短期的资金面波动而大幅波动。

互换交易方面，我们仍建议投资者在买入现券的同时支付互换固定利率，锁定较高的息差。(完)

--整理 钟华; 审校 黄凯

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