分析师看中国4月CPI数据（更新版）

（新增分析师观点和评论）

路透北京5月11日电---中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,涨幅较上月回落.分析师料今年全年通胀风险可控.

当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.

主要数据:

--4月CPI同比上涨3.4%(路透调查中值为上涨3.3%),3月为升3.6%

--4月PPI同比降0.7%(路透调查中值为-0.5%),3月为降0.3%

--4月CPI环比下降0.1%,PPI环比上涨0.2%

--4月CPI中的食品价格同比上涨7.0%

以下为市场人士的评论:

--渣打银行中国经济学家 李炜:

预计央行可能会把关注点更多放在经济增速放缓之上.如果下午出炉的经济指标(工业增加值、投资和消费)继续放缓,央行可能会采取新措施.我们预期可能会下调一次存款准备金率,以舒缓市场的期盼.

我们预期政策变化可能会极为缓慢,时点也会极大取决於经济数据.通胀已经完全不是我们所担心的了,预期今年全年通胀将低於4%.

--IHS Global Insight经济学家 Alistair Thornton

受食品因素适当减轻,居民消费价格的通胀压力如期缓解,我们认为今年中国将呈现温和的通胀态势.

中国的食品价格已经进入下行周期,因市场供应日渐充裕,为未来奠定信心.同时,鉴於疲弱的经济活动,中国目前的需求端也几乎没有通胀压力.最近国际市场上特别是含原油在内的大宗商品价格回落,为抑通胀提供了另一个正面因素.此外,美国就业情况改善,令QE3推出的可能性变小.

--法国巴黎银行驻北京经济学家 KEN PENG:

通胀持续趋缓,朝着正确的方向发展.未来几月,我们仍预计通胀数字会更低.

PPI显示出後期通胀相对较弱,这为未来3-6个月的货币政策提供了不少灵活性.下调存款准备金率仍有很多空间.从昨天的出口数据来看,中国仍需要更依赖内需.其需要出台更多扩张性的财政政策及更多支持性的货币政策.不过,这些当然都将维持谨慎的步调.

--野村证券中国区首席经济学家 张智威:

数据确认通胀处於下行通道,政策焦点还会保持在促进增长上.数据并未改变市场对後期通胀趋势的预期,但此後政策放松的可能性或许会更大些.

食品价格下跌不少,值得担心的是非食品价格环比上涨了0.3%,这个涨幅不小.我认为虽然从总的通胀是下行的,但从细节上看仍有一点物价上升的风险.工资增长等结构性因素的作用正在显现,央行可能还要更小心地审时度势.

--中国农业银行金融市场部研究主管 李刚:

数据基本符合预期.有两点需要关注:一是CPI下降幅度慢,人口红利的变化致物价易上难下,但趋势还是向下的;二是PPI的环比依然在上涨.

未来一到两个月,PPI可能会领先CPI先行见底;CPI的见底可能要等到三季度了,其近期的下行幅度值得注意.

经济还在筑底中,昨天的贸易数据也不太好.出口方面可能会有一些政策,一些中央投资项目的审批进度也可能会加快,以帮助投资.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

4月物价涨幅基本符合预期.二季度由於需求面不旺、货币增速较低,物价依然延续下行的趋势,稳增长应该是当前的政策调整的重点.

在货币政策调整方面,央行货币政策报告提出的导向较为明确,逆回购的位置较为突出,显示央行在主动扮演作为流动性提供者的角色,强化调控的主动性.

PPI环比继续保持正值,有利於企业维持正常的库存水平.从目前情况看,环比低位的正值将会延续一段时间.

--申银万国证券宏观分析师 李慧勇:

通胀回落是好事,为政策宽松提供了空间.

CPI符合预期.食品价格的异常上涨推动了3月份CPI的上涨,随着这些异常因素的消失,CPI会重回回落趋势.对於全年CPI走势,我们维持此前的判断,全年上涨3%左右,前高後稳.从季度看,回落趋势将延续到三季度.从月度走势看,7月前後是全年低点.

PPI连续第二个月大幅度回落,并低於市场预期.由於PPI更能够反映经济景气,PPI的大幅度回落说明全球和中国需求都很低迷,面临通货紧缩的风险.鉴於5月份国际大宗商品价格呈现加速下跌的态势,PPI加速下跌的可能性较大,全年很有可能低於我们预测的1.1%.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI符合预期,这一降幅与前期商务部关於农产品和生产资料价格的数据是基本一致的.从我们目前对於通胀的分析来看,5月CPI应该会继续下行.目前CPI的压力在部分上是劳动力成本的上升所致,周期意义上的通胀并不是问题,我们倾向於认为通胀数据的回升至少要到四季度新的猪周期启动之後.

从PPI来看,目前经济处於比较典型的类通缩阶段中後期.我们预计在二季度末可以看到PPI的反弹,而这一点将构成本轮主动去库存结束的一个标志性事件.只有PPI走完本轮下降期,中游企业利润的恢复和需求端反弹才会形成,经济才会顺利进入被动去库存和复苏期.

政策估计会继续目前的积极态势.尽管降息概率较低,但降准是随时可能出现的,同时,随着3月以来政策对大项目审批的加快,固定资产投资也会继续带来拉动作用.

--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅:

应该说CPI的涨幅与市场预期基本一致,物价继续呈回落趋势,与食品价格回落,猪肉价格近期一直往下走有关,同时蔬菜价格虽然涨幅可观,但较春节前的涨幅明显回落,加之季节性因素,估计物价仍会保持回落态势.这也符合政策调控的目标.

不过,PPI的持续低位却不是一个好信号,结合周四公布的贸易数据,总的感觉是内需不振,显示生产端和消费端的形势不是很好.但PPI的环比仍呈现涨势,在中国强调结构调整的大背景下,显然也必须承受这种经济增长放缓的压力,因此在政策选择上个人认为还应理性观察,而不必过快出手放松.

--湘财证券策略分析师 徐广福:

CPI同比涨幅较3月小幅回落,也在大家的预测范围之内,对於股市影响应该不大,现在影响市场更多的是政策导向和资金供给.PPI同比回落也预示CPI未来将进一步下降,工业产品价格的走低也会使企业利润有所回升.

从今天的数据上看,经济触底反弹的可能性较大,投资者应该更有信心,中长期是利好股市的.

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为("学"+反文旁):

CPI略高於我们此前的预期,主要是因为食品价格略高於预期.从目前政府的表态上看,政府对通胀的压力仍比较重视,宏观政策或没有大幅放松的理由.

我们认为随着收获季节的到来,目前大幅上涨的蔬菜价格在5、6月肯定会有一个明显的回落.7月CPI应该出现年内的低点,将低於3%.但到了今年的四季度物价将出现反弹的风险.

--国开证券宏观证券分析师 杜征征:

CPI符合我们预期,主要还是蔬菜和猪肉等食品类价格下降比较多.展望未来,7月份料为CPI年内低点到2.8%,之後可能有所反弹,年底回升至3.7%的水平,预计今年全年CPI同比增速3.4%.目前,一些城市进行资源品价格改革,这会对未来CPI下行形成一定阻力,但影响不大.

货币政策方面,以往逆回购一般在年底或春节前等特殊季节性时刻实施,但从近期的公开市场操作,以及央行昨天的报告中看,未来这种手段料比之前会常用一些.这也推迟了我们对调整存准的预期,存款准备金二季度可能还会再下调一次,50BP.

利率上,我们坚持认为,年内动用利率的可能性很小,以日常流动性管理为主.

--安信证券宏观分析师 尤宏业:

接近预期.全年的底部估计在6-7月份,下半年会有所上升,但不形成趋势.

环比数据来看,不算降得特别快.环比还是有些季节性因素,比如蔬菜价格,4-5月份就要比之前低.

这一两个月已经体现出政策的方向,央行逆回购等操作正在释放流动性,发改委审批项目的节奏也在加快.整体来看,调控的方向在趋向宽松.

存准有很多替代手段,比如公开市场操作.

--国泰君安宏观分析师 汪进:

CPI符合预期,主要由於食品价格的环比回落,物价走势符合我们的预期.PPI数据略低於我们预期,主要还是大宗商品价格下滑所致.

预计未来CPI涨幅仍趋於回落,5月同比涨幅可能继续下降,上半年回落的趋势存在,通胀风险不是很大.PPI可能在二季度触底.

在货币政策上,虽然央行开始逆回购的操作,也不会排除随时下调存准的可能性,今年下调次数在两次以上.央行将维持货币市场宽松和信贷持续投放,引导整个利率下降可能是趋势.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

4月物价的形势并没有出乎意料的变化,继续维持逐步回落的态势.值得注意的是PPI持续低迷,显示制造业景气依然不足.这也给货币政策进一步调整更多的理由.

我们预计最快5月中下旬会下调一次RRR(存款准备金率),下半年视上半年中国经济整体情况,央行才会考虑是否调整利率.

--兴业证券宏观分析师 王涵:

CPI基本符合预期,5月估计会往上走,6-7月份是个坑,之後继续向上.

7月份之前基数对CPI同比是负贡献,之後将转正,而水、电、油等上半年的调价,意味着下半年CPI同比的不确定性将上升.

**相关背景**

--中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.

--新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,今年1月下旬以来,全国猪肉价格持续下降,4月下旬以来降速减缓,目前价格创近一年以来新低.

--中国国务院发展研究中心发布报告称,预计2012年全年中国经济运行将呈"前降後稳"态势,全年经济增长在8%以上.宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 张喜良/乔艳红

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