今年CPI控制在3%以内较乐观 明年温和可控--发改委官员

路透北京10月16日 - 中国国家发改委价格司副司长周望军周三表示，中国今年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅控制在3%以内比较乐观，明年通胀略高但仍温和可控。

“明年CPI上涨压力可能要略大于今年，但仍然可以保持在温和可控区间。”周望军在一次论坛上表示。

他指出，明年物价温和可控，主要由于外需难有强劲增长，输入型压力不会太大；宏观政策保持连续性和稳定性；且国内主要农产品供应有保障。

国务院总理李克强上日表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。此前数据显示，受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位，不过，分析人士多预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

周望军还在论坛上称，将继续积极稳妥地推进资源环境价格改革，包括成品油质量升级，对生物质、太阳能光伏、垃圾发电等实行支持性价格政策，以及阶梯电价、水价、气价等。(完)

(发稿 沈燕/乔艳红；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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