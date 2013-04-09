中国3月CPI涨幅如期回落且低于预估

中国国家统计局周二公布数据显示，3月CPI同比上涨2.1%，涨幅由上月创下的10个月高位(3.2%)如期回落，并低于市场预期。这预示中国短期内通胀或不足虑，政策上控通胀的压力亦不大。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降1.9%，跌幅进一步扩大且为连续第13个月负增长。路透