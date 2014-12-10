中国11月CPI同比涨幅创五年最低 PPI则加速回落（更新版）

路透北京12月10日 - 中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

国家统计局周三公布数据显示，11月CPI同比上涨1.4%，涨幅为2009年11月以来最低，且连续第三个月在2%下方运行；PPI同比下降2.7%，为2013年6月以来最大降幅。路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.4%；环比来看，CPI环比下滑0.2%，PPI降0.5%。

“11月CPI回落同时受食品价格和非食品价格的双重拖累，其中食品价格受猪肉和鲜菜价格下跌的拖累环比下跌0.4%，而非食品价格也受到最近原油价格大幅跳水下跌0.1%。”摩根士丹利华鑫证券高级宏观策略分析师章俊表示。

他并称，11月通胀形势依旧趋势不改，特别是PPI下滑幅度扩大推动通缩预期上升并有长期固化的风险。

“目前通胀和货币政策立场的逻辑关系已经从之前的‘通胀下行为货币政策宽松提供空间’转向‘货币宽松应对通缩风险上行’。”章俊称。

统计局城市司高级统计师余秋梅在解读数据时称，从发布的数据看，11月份CPI环比下降，新涨价因素有所减少，致使同比涨幅比上月回落了0.2个百分点。

“新涨价因素的减少，主要是受天气、季节和国际因素的影响。”余秋梅指出，11月份部分地区进入旅游淡季，加之国际原油价格持续下跌，带动国内成品油价格下降，拖累CPI环比下滑。

她并预计，随着气温逐渐走低，12月份CPI环比继续下降的可能性不大。

统计局数据还显示，11月食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨1.0%；环比来看，食品价格下降0.4%，非食品价格下降0.1%。

“总体来看，通胀低位徘徊的原因是总需求不强和油价下行，尽管近期稳增长力度增强，但产能收缩、房地产下行和私营部门投资下降的合力大于基建投资的上升。”民生证券宏观团队表示。

该券商并称，出于通缩和风险防范的考虑，货币有宽松空间，降息之后还有降息，降准只是时间问题。

中国CPI和PPI图表 link.reuters.com/qaj63w

**PPI同比降幅扩大**

工业价格方面，受原油价格持续下跌拖累，工业价格加速回落，PPI降幅延续7月以来逐月扩大态势。

“受原油价格持续下跌拖累，油气产业链价格大幅下降，叠加黑色金属和有色金属产业链价格下跌，工业价格加速回落。”中金债券团队表示，短期而言，随着原油价格持续下跌，叠加美元持续走强影响，工业价格或继续保持弱势。

中金债券团队并称，由于全球大宗商品的熊市尚未结束，物价仍有下行压力，12月PPI料在-3.1%附近。

光大证券首席经济学家徐高分析称，PPI中下滑最明显的是采掘工业价格指数，这与APEC峰会带来的扰动有一定关系；但整体来看，PPI显示国内经济疲弱的态势。

“通缩压力还是比较大，PPI明显下滑反映了经济增长明显弱势的格局。”徐高表示，未来货币政策还需进一步加大放松的力度，目前来看，接下来货币政策可能更多会以信贷的放松为主。

余秋梅亦对PPI解读指出，11月份工业生产者出厂价格环比继续下降主要是受国际油价连续下跌的影响。

“从影响程度看，石油和天然气、成品油、化学原料和制品分别影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.2、0.1、0.1个百分点，三者合计影响0.4个百分点，占总降幅的80%。”她说。

中共中央政治局会议表示，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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