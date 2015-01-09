分析师看中国12月CPI和PPI数据

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。

这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。

统计局新闻稿并显示，2014年居民消费价格总水平同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格同比下降1.9%。

12月详细数据:

--CPI同比上涨1.5%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比下跌3.3%（路透调查中值为下跌3.1%）

--CPI环比上涨0.3%，PPI环比下降0.6%

--CPI中食品价格同比上涨2.9%，非食品价格同比上涨0.8%

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/pas73w

以下为市场人士的评论:

--中信证券首席经济学家 诸建芳

数据基本符合我们的预期。食品价格由于季节性因素影响上涨，但PPI跌幅扩大，主要是受油价等大宗商品价格下降拖累。整体感觉通缩趋势比较明显，我们认为政策反通缩动作会进一步加快，今年稳增长、反通缩政策出台的时点会相较往年更早，可能一季度开始就会有一系列稳增长反通缩政策出台，包括货币政策的放松，一季度可能还会降息，政府可能还会出台一些投资的项目。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军

整体来说价格水平保持在低位。乐观地说，2014全年物价还是比较稳定的，但比我们预期的值要低，特别是CPI连续四个月一直维持在1%左右的水平，PPI连续34个月负增长，未来通货紧缩压力还是存在的，企业经营仍然比较困难，消化库存压力还是较大 。另外也说明我们仍处于经济结构调整升级期，产业结构的升级任务比较艰巨，产能过剩的情况比较严重。未来如何实现经济换挡、促进消费、促进结构调整化解产能过剩，还是值得特别关注的。

目前来看，货币政策在年初不会有大的动作，央行已经通过一些创新工具释放了一定流动性，并且也降息了，目前银行间市场的流动性比较充裕，资金价格比较低，所以现在看不到有必要进一步放松货币政策的条件或可能。从2014年末中央经济工作会议“松紧适度”的表述来看，未来可能还是会随着经济结构的调整来判断货币政策大致方向，我认为货币政策可能在短期还是会保持一定的稳定，应该是相机抉择。

--首创证券研发部副总经理 王剑辉

从景气周期来看，全球范围内又一轮新的经济走弱周期正在悄然开始。未来一两个季度，全球经济增速面临新一轮的下滑风险。油价下滑现在已经使得与能源相关的生产企业面临困境，导致消费能力和购买力下降已经开始波及其他行业。PPI的下降主要还是与原油和其他大宗商品价格下跌直接相关。

从CPI走势来看，目前的状况还是呈现出低水平稳定的状态，这对消费环境和货币政策还都比较有利。随着假日季节来临，CPI回升空间将进一步加大，但是整体上走强还需时日。

--交通银行资管中心研究员 陈鹄飞

物价增速连续四年放缓，不对称降息概率显着增大。在中国新常态经济增速渐进放缓、美元重估导致进口商品价格降幅扩大的背景下，2015年工业领域的通缩风险将逐步显现，经济运行中的实际利率也可能被动抬升。为合理统筹好“稳增长、促改革，调结构、惠民生和防风险”，货币政策定向放松的内在需求正相应增大。在一季度银行信贷额度整体充裕、而社会融资需求也比较集中的当前形势下，相比全面降准而言，不对称降息将更有利于降低企业的借贷成本、切实缓解工业领域的通缩风险和压力。鉴于今年春节错位引致的1月份CPI同比可能再创新低，预估新一轮不对称降息政策也很可能于春节之前再度开启。

--中金公司债券团队

1、非食品价格弱势，通胀低位徘徊。食品方面，由于气温下降影响产量，蔬菜价格季节性大幅上涨；尽管猪肉需求有所回暖，但生猪集中出栏增加猪肉供给，猪肉价格小幅下降；鲜果价格季节性上涨，鲜蛋价格依然弱势，其他食品价格波动有限，蔬菜价格上涨是食品价格上涨的主要原因。非食品方面，尽管成品油消费税税额提高导致国内油价降幅受限，但依然对车用燃料价格形成较大拖累，并继续拉低生活用燃料价格；由于房地产市场依然弱势，租金价格涨幅温和，居住类价格继续低迷；此外，衣着类价格涨幅回落，旅游价格季节性下跌，非食品价格总体小幅下降。短期来看，食品价格或将继续季节性上涨，非食品或继续弱势，考虑去年春节因素影响，1月CPI同比或降至1%附近。

2、受油气产业链拖累，工业价格加速下行。购进价格方面，燃料动力类和化工原料类价格加速下跌，黑色金属和有色金属价格继续回落，工业购进价格加速下行。出厂价格方面，受原油价格大幅下跌影响，油气产业链价格继续大幅下降，叠加黑色金属和有色金属产业链价格下跌，出厂价格加速回落。值得注意的是，尽管生产资料价格加速下降，但生活资料价格相对平稳，消费价格通缩风险可控。短期来看，强美元和供给过剩继续制约大宗商品价格，考虑房地产相对弱势，预计需求低迷格局将延续，工业价格继续弱势可能性大，1月PPI同比或降至-3.6%附近。

3.通胀继续弱势，实际利率偏高，仍待货币政策放松。尽管商品房销售逐步企稳，但房地产市场依然相对弱势，产出缺口继续为负，信用扩张质量不佳，货币增速仍有下行压力，叠加大宗商品价格持续下跌，短期猪肉供给充足制约猪肉价格上涨空间，通胀继续弱势可能性大。通胀低迷导致实际利率偏高，整体货币条件偏紧，这既不利于居民消费，又不利于企业投资，央行仍有必要引导货币市场利率和债券收益率下降来降低实际利率水平。预计货币政策将保持宽松格局，除定向措施外降准必要性仍较大。

--摩根士丹利华鑫证券高级经济学家 章俊

通缩风险上升，应适度加大货币政策宽松力度。

12月CPI从上个月的1.4%小幅反弹至1.5%，是在5月之后6个月连续下滑之后首次出现反弹，略高于于市场预期。鉴于12月翘尾因素归零，12月新增因素要高于上个月，这也反映在环比增速从上个月的负增长-0.22%转正至0.3%。12月食品价格同比增速大幅在连续两个月负增长之后大幅反弹至2.9%，拉动CPI达0.95个百分点，成为12月CPI反弹的最主要的贡献来源。这背后主要是因为天气原因造成蔬菜鲜果等价格出现明显反弹，但肉制品价格依旧保持相对平稳，因此食品价格的短时间的反弹是不可持续的。非食品价格受到来自上游行业通缩的传导效应的影响而依旧低迷，12月环比负增长-0.1%。

12月PPI从11月的-2.7%大幅下跌至-3.3%，环比负增长的幅度也从上个月的-0.5%扩大至-0.6%。最近在包括原油在内的大宗商品价格的显着下滑，反映在CRB大宗商品价格指数近期有大幅回落。根据经验CRB大宗商品价格指数大致领先PPI一个季度左右的相关性，未来PPI可能面临向下压力依旧不减。目前国内经济增长疲弱，特别是房地产投资下滑对经济的拖累尤为显着，去库存压力较大，PMI 购进价格指数12月份继续下行，预示PPI增速可能未来难有起色。

2015年通胀预计维持低位：2014年全年通胀为2%，远低于年初政府设定的3.5%的目标值，不出意外的话是2014年实际值偏离度最大的宏观经济指标。这侧面说明监管层对2014年通胀形势更多的是关注上行风险，而非实际看到的下行风险。伴随着经济增长疲软和原油等大宗商品价格跳水，低通胀已经成为2015年全球经济主要的敌人。我们预期2015年国内通胀水平依旧将维持在低位，成为货币政策宽松的主要推动力，通胀和货币政策立场的逻辑关系已经从之前的“通胀下行为货币政策宽松提供空间”转向“货币宽松应对通缩风险上行”。我们预测明年CPI全年平均水平略高于今年2.0%的预测将在2.1%左右，而政府会相应下调通胀目标值至2.5%-3%左右，而上游生产资料价格指数PPI在3季度之前将依旧在负区间内徘徊。

2015年“低通胀”形势将为政府加快推进能源、交通等价格改革创造条件，这将有助于形成资源配置的市场竞争机制进行，长期来看有利于企业竞争力的提升。

货币政策宽松应对通缩风险上升：欧元区12月CPI出现5年以来首次通缩之后，欧洲央行启动大规模政府债券购买计划的概率显着上升；而低通胀依旧是美联储迟迟不愿或者说不敢轻言加息的最主要原因之一。我们认为人民银行也将降入全球抗“低通胀”的战役中，预计央行会在年内下调基准利率2-3次，并根据包括外汇占款在内的市场流动性指标来适时下调存款准备金率，同时也会容忍人民币汇率适度贬值来应对美元升值和其他主要货币（欧元，日元等）由于推行或加大量化宽松所而贬值的压力。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮

1、CPI报1.5%符合此前预期，食品价格因季节性因素涨幅有所上升，猪肉价格仍在下滑，压制CPI上行动力，非食品价格涨幅继续回落，主要因国际能源价格大幅下跌，导致交通价格下降明显，同时地产市场尚未回暖，继续施压居住类价格；

2、PPI跌幅加大报-3.3%，较预期为差，生产资料类跌幅显着加大，生活资料类跌幅略有加深，从分项指数看几乎所有指标跌幅都在恶化，国际大宗商品价格下跌，以及国内产能过剩，均带来PPI的持续通缩压力，短期难见好转；

3、通胀数据持续偏低，使得通缩风险有所上升，需要更加宽松的货币政策加以应对，预计春节前就有可能再次降息，而人民币继续升值会加大输入型通缩压力，预计汇率以持稳为主；

4、PPI持续恶化虽然较大程度受到外部环境的影响，但其对国内企业的负面效应需高度警惕，除了加大上游工业企业生产经营困境，加大去库存压力外，年关将至，资金链普遍偏紧，采掘、原料类行业可能在春节前后迎来信用风险高发期。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁

应该说12月CPI的数据比较符合预期，包括各分项指标，12月涨幅较大的是鲜菜，同比涨幅1.5%也是CPI连续四个月在2以下了，有通缩隐忧。

而PPI则主要受国际油价大幅回落影响，输入型通缩特点明显，12月份PPI环比下降0.6%，环比降幅比11月份扩大0.1个百分点；同比降幅比11月份扩大0.6个百分点，这比较令人担忧，跌幅扩大也超出预期。

这也让中国经济整体面临通缩的风险，估计2015年中国的CPI会重归2以下的时代，全年CPI目标可能在3%左右，而通缩的风险也加剧了货币政策的难度，因为从对抗通缩的角度看有必要放松货币政策，但另一方面中国的资产价格却不低，包括股市，房地产，实体经济的融资成本也很高，一旦货币松动资金有可能又流向这些领域。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳

通缩风险一直存在，但这对货币政策并非是最重要的。

1、12月PPI大幅下滑至-3.3%，超出市场预期，这主要由于油价下跌、需求低迷所致。其中受到当月海外原油价格大幅下跌影响，石油和天然气开采业价格环比跌幅高达8.1%、此外受到产能过剩、需求低迷影响上游钢铁、有色行业的价格跌幅达2.7%和1.2%。

2、CPI上涨1.5%符合市场预期，食品价格同比上涨2.9%，贡献增长0.95个百分点，环比涨幅为1.2%。分项来看，受到季节性因素影响较大、储藏周期短的鲜菜、鲜果价格涨幅较大，但猪肉、牛肉等价格涨幅平稳，后者使“猪周期”在2015年难以撬动通胀上行；非食品价格上涨0.8%，环比下跌0.1%。这主要受到油价大幅下挫影响，当月交通和通信价格环比下跌0.3%，此外由于收入涨幅滞缓，娱乐教育和文化用品价格亦下滑0.2%。

3、我们理解工业品领域的价格下跌并非全都是坏事：其一，油价下跌具有减税效果，原材料投入品价格下跌，有助于中游企业利润恢复；第二，PPI持续走低是产能去化的一部分，只有通过兼并、重组和破产实现产能整合才能推动PPI回升；第三，PPI走低为国内资源品价格改革提供了好的时间窗口，也为理顺要素价格，节约能源使用和提高增长质量创造了条件。

4、物价走低带来货币政策放松的逻辑一直存在，销售收入增速放缓、高财务费用使降低企业融资成本仍有必要，但这难以解决产业调整的结构性问题。

考虑到2014年宽货币政策效果不佳，银行在经济下行周期中并不倾向信贷扩张，同时股票市场的加杠杆、人民币贬值风险对货币政策形成制约，我们预计年前再度降息、降准概率不大。但2015年财政政策会更加积极，预计赤字率达到2.4%，中央政府主导的投资将是缓冲经济失速风险的主要力量，如前期批准的7万亿基建投资需要加快落实。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟

12月食品价格环比略有上升，非食品价格涨幅明显收窄，可能由于成品油价格数次下调以及居住类价格也维持在低位。然后这个月翘尾因素已经归零，所以使得CPI同比涨幅仍在低位。

PPI跌幅扩大，这一轮的PPI负增长已经是近30年来最长的一次，超过东南亚金融危机那段时间了。现在来看，工业制造业领域通缩风险在进一步加大。短期来看，国际大宗商品价格震荡回落态势没有改变，这种背景下PPI负增长趋势短期不会改变。今年上半年负增长肯定会延续，下半年则需要观察。一方面国内需求今年很难有明显回暖，另一方面就是输入性通缩，国际商品价格还会下行。加上国内流动性也不可能很宽松，所以制造业和工业通缩状况还会延续。

未来中国出现通胀的可能性要远低于通缩，所以没有必要把通胀目标定得太高，否则反而束缚了自己的手脚。

政策有放松空间，而且从缓解通缩压力的角度来看也需要放松，否则工业通缩持续太长的话，对未来工业企业盈利会有大的负面影响。

今年GDP目标可能下调到7-7.2%左右。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏

导致PPI下行最主要的压力就是外围输入性通缩的压力。欧元区、日本及美国通缩压力目前逐步在向中国传导。第二点原因就是国际油价的暴跌。中国能源消费仍是世界第一，油价暴跌对于整个工业生产中原材料进口和使用中存在的输入性通缩已经形成巨大的压力。第三点原因还是目前工业企业产能过剩和去库存的过程仍没有结束。长期是产能过剩，短期是去库存，这几点导致目前中国PPI持续的下降。

PPI下降的势头目前已经传导到CPI领域。虽然12月份CPI数字略高，但是如果从趋势上看，6月份开始CPI整体走势持续下行。目前整个CPI存在非常大的收缩压力，可能是通货紧缩的苗头。

--澳新银行中国经济师 周浩

基本上还是反映出通缩风险在上升。CPI跟市场预期差不多，但PPI跌幅较大，可能是油价跌得厉害。总的来说，通缩有上升压力，但央行看起来也不太愿意大规模放松货币政策。一方面，相信央行看到了CPI有通缩压力，但另一方面结构性改革又限制大规模放松的可能性。

目前来看，通胀保持低位的概率比较大。由于房地产市场的减速，需求端不算很旺盛。同时由于产能过剩压力比较大，供给端很旺盛。今年CPI控制目标可能下调到3%左右，GDP可能下调到7%。

央行可能还是会考虑降准或类似降准的举措吧，因为这不能算是一个大规模的举措，还是对目前出现的资本流入减少的对冲。还是需要对通缩压力有所警觉，动手不能太晚。不降准也可能会通过MLF或SLF的举措来对市场做一些提前性的准备，来应对可能的流动性紧张局面。

降息也有可能，但我觉得还是必须要配合流动性的操作。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军

从CPI数据看，12月环比上涨0.3%，同比上涨1.5%；因2015年春节在2月份，考虑到季节性因素12月CPI数据涨幅也在意料中，只是12月PPI环比下降0.6%，同比下降3.3%，降幅继续扩大，显然与国内需求不旺，以及国际油价等大宗商品下跌、美元升值的外围因素有关，导致PPI下行压力较大。

从目前的大趋势看，无论是国内疲弱的需求还是国际因素，包括新型经济体经济减速，美元升值等，都对价格形成压力，预计今年上半年CPI和PPI都会呈下行趋势。

-- 广发银行高级交易员 颜岩：

CPI符合预期，食品价格仍是上涨主力，主要是天冷蔬菜价格环比大幅上涨，肉类在冬季的消费旺季倒是没有反弹，同比仍为负值。CPI未来有望保持在较低位置。

PPI中石油、采掘等环比大幅下降，不过未来PPI降幅将趋缓，不论是国际大宗商品价格，还是国内经济运行对上游产品价格的刺激，都会令PPI开始回升。

物价数据目前并不是政策走向的关键影响因素，市场也不太关注该数据。虽然从通胀来看，货币政策宽松余地较大，但具体能否落地还有很大不确定性，通胀本身是边缘化的影响因素而已。

--华泰证券首席经济学家 俞平康

12月份CPI同比增长1.5%，符合我们的预期，增速延续低迷，PPI同比下跌3.3%，跌幅较11月份继续扩大，除煤炭外多数大宗商品价格延续下跌，料12月份工业产出数据并不乐观。全年来看CPI同比增长2%，创5年新低，距离14年3.5%的政策上限相距甚远，PPI连续近三年的持续下跌使得通缩正构成显着威胁，短期内降准等全面宽松政策出台可能性大幅增加。

CPI持续的低位走势中有两个因素在边际上压制了物价上涨。其一是猪肉价格的走低压制了食品价格，近几个月猪肉价格未体现出往年的季节性效应而上涨，这其中一方面是因为消费需求比较低迷，我们看到5月份以来从食品到非食品价格、消费品到服务品价格都形成独立下跌的通道，说明物价的下跌不是结构性的，是增长预期下行导致的需求全面的疲软，另一方面原因是机构化养殖后供给端对于议价权的争夺倾向更强了，所以压栏惜售的情况时有发生，而又因为上半年猪肉收储已经发生，下半年政策操作空间不大，所以导致一些时点上供需出现结构性的失衡，压低了肉价；

其二是原油价格的下跌对非食品价格形成压制，过去的6个月中原油价格暴跌57%，这其中需求疲软和地缘政治因素的都有一定的影响，国内油价12连跌，发改委不可能每次都通过上调消费税去对冲，这样做也很没道理。从石油开采成本方面去考虑，可能目前的油价离成本也不是太远了，中国页岩气产量预期下降、OPEC成员国或减产、美国钻井数下滑这些因素可能对油价逐渐形成支撑，但大宗商品易跌难涨的属性可能决定了即使反弹也不好有什么力度。

PPI方面油价的下跌还是对生产资料价格构成了显着的打压，季节性效应可能加剧了生产性需求的萎缩，上游原材料价格多数继续下跌，从原材料库存及产成品库存周期来看目前国内企业尚处于主动去库存阶段，需求依然疲软。

在低迷的物价数据下我们认为央行短期内推行降准等全面宽松政策的概率在增加，在没有失业数据的条件下央行会紧盯目前面对的通缩风险，这也是目前时点上更好的选择。若短期内降准等政策如预期出现将显着利好房地产和金融等板块及债券市场，同时一行三会将继续引导资本市场暴涨局面和防控资本外流的风险，例如近期有加速迹象的IPO发行和对于人民币汇率的引导可能都是一些铺垫；

另一方面，我们也不排除央行继续收敛宽松政策而主要还是通过对信贷的引导来支持实体经济，但从目前的经济数据趋势和一些高频数据来看，经济短期内自发改善的可能性几乎不存在，那么我们很快将要面对的必然是比较夸张的低迷经济数据，宽松预期的落空和后续经济数据的超预期下行可能给资本市场带来比较显着的负面影响。

--民生证券宏观团队

1、经济下行和油价下跌继续拖累物价，物价环比上涨的主因是降温影响食品供给的季节性因素，不具备可持续性。

2、分项看，食品项环比涨幅1.2%，前期压栏猪近期出栏增多，致猪肉价格下跌；冬季降温减少鲜菜、鲜果供给推动食品价格环比上涨，但不具备可持续性。非食品项环比下降0.1%，油价下降，车用燃料及零配件环比跌幅3%，且油价对物价的影响并不局限于此；冬天是旅游淡季，拖累文娱（旅游项）；而劳动力供给收缩，反映低端劳动力成本的家庭服务及加工维修服务项价格继续上涨。

3、总体来看，通胀低位徘徊的原因是总需求不强和油价下行，尽管近期稳增长力度增强，但产能收缩、房地产下行和私营部门投资下降的合力大于基建投资的上升，出于通缩和风险防范的考虑，货币有宽松空间，但宽松的空间和力度会被资本外流的压力所限制。

4、PPI同比-3.3%，降幅继续扩大，房地产投资持续回落、基建投资稳而不强是PPI降幅扩大的主因。过去，工业品的产能跟随房地产和地方基建扩张，当房地产投资因人口和库存步入长周期下行，当地方政府不再任性，工业品产能过剩压力随即凸显。需求端长周期不见好，若过剩产能不能被有效出清，工业品价格将持续负增长，至少在今年还看不到拐点。

5、总体来看，未来CPI还有下行压力，尤其是考虑到今年上半年资源品价格和去年上半年所对应的基数差距，且经济总需求也暂时看不到环比改善的增量。这样看，货币还有宽松空间，但在强势美元的大周期下，货币宽松的力度却要警惕资本流出—抵补基础货币缺口—贬值预期增强—资本加剧流出—更大的基础货币缺口恶性循环。此外，货币宽松主要是为了缓解通缩压力之下的存量债务风险，一方面政府无意走老路，新常态下更注意调结构，财税改革也约束了地方政府随肆意举债发展经济的行为。另一方面，人口和库存因素决定了房地产长期下行趋势已定，货币宽松也刺激不了很大的房地产投资的增量。

**相关背景**

--2014年中央经济工作会议提出2015年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

--国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告，预计2014年中国GDP将增长7.3%左右，2015年经济则将呈现稳中缓降态势，GDP料增长7%左右。

--受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。(完)

(发稿 路透中文部； 审校 曾祥进)

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