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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 09:57 BJT

中国1月CPI同比上涨0.8% PPI同比下降4.3%

路透北京2月10日 - 中国国家统计局周二公布月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，低于路透调查预估中值为1%和前值1.5%。

1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，路透预估中值为下降3.8%。

1月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 0.8 1.0 0.7 ~ 1.7 1.5 2.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.3 -3.8 -4.0 ~ -3.3 -3.3 -1.6 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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