分析师看中国6月CPI和PPI数据

图为顾客在上海一家菜市场选购蔬菜。 REUTERS/Aly Song

路透北京7月9日 - 中国国家统计局周四公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，略高于市场预期；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%，低于市场预估中值-4.5%，且为四个月来的低点，PPI已连续40个月处于负值。

6月详细数据:

--CPI同比上涨1.4%（路透调查中值为上涨1.3%）

--PPI同比下跌4.8%（路透调查中值为下跌4.5%）

--CPI环比持平，PPI环比下降0.4%

--CPI中食品价格同比上涨1.9%，非食品价格同比上涨1.2%

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中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/jeh25w

以下为市场人士的评论:

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

说”价格依然在低位”已经毫无意义，对资产价格信号来说，重要的是变化率，是趋势。我们倾向于认为通胀底部已过，未来将会逐步上行。猪肉、油价、住房、工业价格这四个传递链条，目前都是在回升趋势中，甚至部分在加速趋势中。

比如猪肉，已是环比第二个月明显加速。草根调研我们亦可看到北方猪肉价格在6月出现短期暴涨，单周涨幅甚至创了过去五年新高。其次是租房价格，已经连续第四个月在同比加速。330之后的地产销售量的一轮回升最终带来了价格上的效应。整个非食品本月上涨了0.15个点。

PPI比预期的要低。但是我们要提醒的是，整个CRB现货指数和CRB工业原料指数目前是在回升趋势中，对PPI的传递所形成的PPI底部，也就是在这一两个月内的事情。

通胀周期的回升将会有利于企业盈利的改善，从乐观角度，盈利回升对冲估值将是支持未来资本市场的积极线索之一。

--中信建投宏观债券分析师 黄文涛：

6月份CPI同比上涨1.4%，符合我们预期。我们维持全年CPI 1.5%的判断，通胀无忧。猪周期和厄尔尼诺不足为惧，总需求和货币供给减速压制CPI。

6月份PPI环比下降0.4%，同比下降4.8%，降幅扩大，并连续40个月为负，继续创造历史记录。在盈利能力未有效改善、产能未有效去除、需求未有效企稳的背景下，工业通缩还将持续较长时间。近期大宗商品价格大幅调整反映了中国经济的疲弱，同时也将进一步压低PPI。

三季度经济能否企稳仍存不确定性。股市的大幅波动也将对经济造成短期伤害。货币政策仍有放松空间，至少有一次降息和若干次降准。货币政策不会放缓和转向。明年经济、价格继续探底。

--申万宏源证券首席宏观分析师 李慧勇：

总体上处于低位，需求形势不佳，以及供应过剩尤其工业制成品领域，导致PPI下跌4.8%，还是处在比较危险的位置。

CPI同比略有上升，鉴于食品价格接下来有一个趋势回升，预计CPI未来将波动上升，年底在2%左右，全年CPI涨幅1.5%左右。

货币政策来看未来降息空间不大，但还有150个基点的降准空间。

汇率方面，股市震荡，经济面临不确定性，导致人民币出现贬值预期；但鉴于下半年经济有望企稳回升，而且中国还是有管理的浮动汇率，预计汇率出现问题的概率不大，到年底中间价估计在6.1元人民币。

考虑到中国证券化率越来越高，股市暴跌对经济影响肯定越来越显着，直接和财富效应相关的汽车和住房等大宗商品消费会受到比较大的影响。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

工业品、消费品价格分化态势扩大：本月两者差距再度扩大，表明经济基本面并无明显变化—经济底部徘徊持续，需求偏弱造成工业品价格持续走低；消费品受供给冲击的影响，反常上升，预计回升趋势难持续。未来价格整体低迷态势仍将延续。

工业品再度下降主要是大宗商品价格再度回落的结果，从国内工业运营情况看，工业经济运行平稳，并没有出现新的压制价格因素。

政策上看，通货紧缩的压力仍不能消除，在货币环境整体充裕的情况下，如何使资金分布向实体转移，仍构成了结构性货币政策的基础，再贷款、PSL等定向调控未来仍会继续出台。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

6月CPI由上月1.2%升至1.4%，受低基数影响食品涨幅略升，非食品价格涨跌互现，总体保持稳定；7月以来菜价低位猪价继续上涨，预计7月CPI小幅上升至1.5%。

6月PPI同比下降4.8%，PPI环比跌幅扩大至0.4%，源于石油加工等行业价格由升转降，工业价格跌幅扩大；7月以来煤价稳定钢价和油价持续下跌，预测7月PPI同比跌4.7%。

工业品价格仍在走低，食品价格低位，意味着整体通胀压力仍低，股市巨震资产价格波动，对通胀产生下行压力，货币宽松空间仍大。

**相关背景**

--周三召开的国务院常务会议称，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务，并要求各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元，加快统筹用于急需领域，而且国务院已将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目。

--国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

--国家统计局新闻发言人盛来运表示，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。

--国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，无论是新近公布的包括制造业PMI在内的先行指标，抑或已公布的投资，消费，外贸等都不如预期，中国经济好转的信号偏弱，不排除三季度稳增长政策继续加强，货币政策继续松动。(完) (发稿 路透中文部；审校 张喜良)

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