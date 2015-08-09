分析师看中国7月CPI和PPI

图为中国武汉一家超市的服务员为顾客包装猪肉。 REUTERS/Stringer

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周日公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.4%， 路透调查中值分别为上涨1.5%与下降5%。

7月详细数据:

--CPI同比上涨1.6%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比下降5.4%（路透调查中值为下降5%）

--CPI环比上涨0.3%，PPI环比下降0.7%

--CPI中食品价格同比涨2.7%，非食品价格同比涨1.1%

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸：

7月CPI由上月1.4%升至1.6%符合我们预期，连续3个月回升，猪价上涨带动食品价格环比大涨0.7%，非食品价格基本保持稳定。

猪价屡创新高，推动食品价格继续上涨，预测8月CPI食品价格环涨0.8%，8月CPI反弹至1.7%。

7月PPI同比下降5.4%，PPI环比跌幅扩大至-0.7%，源于7月大宗商品价格大幅下跌，部分工业行业价格跌幅扩大。

8月以来钢价有所反弹，预示PPI环比降幅缩窄，预测8月PPI环降0.4%，8月PPI降幅扩大至-5.6%。

央行称中国经济供给能力充足，部分领域产能过剩问题突出，物价涨幅总体有条件保持低位运行。但前期稳增长政策效果逐步显现，近期需求有所回升，带动物价低位企稳，总体看仍相对稳定。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

猪肉再成价格上涨推手。体现需求的PPI再度超出市场预期下滑，表现需求疲软态势不变，经济下行压力不减；CPI上升表明供给环节并不畅。经济下行、价格上涨的“滞胀”组合，凸显转型和改革重要性。我们上月预期的CPI和PPI背离扩大趋势得到印证。价格结构的这种变化增加了短期政策调控的难度，货币政策加码宽松的空间受到CPI制约，签于货币经济效应2013年后已呈中性，未来货币政策将维持中性，M2增速不会大幅回升到12%上方过多。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

通胀回升趋势已经没有疑问，不确定的主要是斜率问题。从本月数据看，不出意外的是猪肉价格快速上涨，带动CPI接近0.5个点。从高频数据看，估计下个月我们会看到来自鸡蛋涨价的影响。尤其值得注意的是房租价格同比还在继续加速，这一点应该具有广泛的传递性，我们预计三季度末CPI将会到2.0附近。PPI还在继续探底，这一点将对通胀带来约束。目前新兴市场经济增长最好的阶段已经过去，大宗商品可能是一个沉重的存在。但趋势性不掩边际规律，我们估计8月份前后可能会形成大宗商品和PPI的一个同比底部，换句话说，目前可能处于本轮工业数据通缩最后的一段黑暗时间。

--首创证券研发部总经理王剑辉：

物价涨幅平缓，回升在预期之内。猪肉价格上涨拉动CPI，随着需求进入季节性高位，CPI有向1.8-2%区间回升的趋势。整体来看通胀温和，通缩危险显着远去。

PPI跌幅扩大受到6、7月商品价格明显回落的阶段性冲击，商品价格回落更多是受到中国市场和希腊问题的影响，预计三四季度这种价格波动的影响会消除，若无新的不利影响出现，PPI跌幅预计逐步缩窄，未来2-3个月会降至-4%左右。

考虑到三四季度消费相对回升，对需求并没有变得更悲观，需求会季节性温和改善。从数据来看，对货币政策的宽松空间有一定负面影响，但政策空间本身已变小，其作用在衰减，正面促进作用有限。若进一步放松一是没有明显刺激作用，二是提前带来通胀压力。、

--中信建投宏观分析师 黄文涛：

CPI环比上涨，同比涨幅有所扩大，但低于预期。7月份CPI同比上涨1.6%，主因是鲜菜价格和猪肉价格上涨，而鲜果和蛋价下降。虽比7月涨幅扩大，但低于我们之前1.7%的预期。

PPI降幅扩大。7月份PPI同比下降5.4%，同比降幅比上月扩大0.6个百分点。环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.3个百分点。工业领域通缩已持续41个月。未来产能过剩、内外需不振和大宗商品价格低位徘徊将长期压制PPI。短期内PPI难以转正。

未来中国经济面临的最大风险是通缩风险而不是通胀风险。

三季度GDP将回落至6.8%，7月工业增加值将回落至6.4%。我们仍然维持全年CPI为1.6%的判断。货币政策并不会因猪价短期上涨就转向或放缓，宽松是中期主旋律。（本轮猪肉价格不会超过历史涨幅和时间，供给需求关系已发生了根本性的变化。）

--招商证券固收团队孙彬彬、高志刚：

7月CPI同比增长1.6%，较上月继续回升0.2个百分点，既有供给端影响，也有需求端影响，经济相对走稳和货币驱动是关键。

CPI食品价格同比增长2.7%，环比增长0.7%，远超历史均值，其中猪肉供给紧张带动猪肉价格大幅攀升，蛋类价格也出现反弹，供给因素是影响食品价格的主要因素。

CPI非食品价格同比增长1.1%，环比上涨0.1%，其中交通类价格受油价下跌影响环比增速弱于历史均值，而医疗和娱乐教育类价格连续两个月上涨强于历史均值，未来该领域的需求或将持续对非食品价格带来正面影响。

通胀水平继续回升，但从央行表态来看，当前水平尚不构成货币政策变向的条件，在经济仍存下行压力的背景下，预计货币政策仍将维持中性适度，大幅放松可能性不大，但也仍然会维持总量平衡，债市策略上继续建议短久期加杠杆操作，适度谨慎。

--华创宏观团队：

超出市场预期的CPI由猪肉价格带动。7月CPI同比1.6%，前值1.4%，从环比看食品类价格环比0.7，高出历史环比均值（十年环比均0.2，近两年0.0），7月非食品类价格环比增长0.1基本符合季节性规律。食品类价格中，猪价飞涨是主要推动力，7月猪肉类价格环比上涨9.9，也仅在2011年6月才出现过如此大幅度上涨，而牛羊肉价格则环比持平或略有下降；由于入伏后产蛋率降低带动蛋类价格环比上涨0.7；其它食品类价格走势无异动。非食品价格方面，主要受暑期因素影响，旅游等价格环比出现上涨，整体非食品类价格依然延续月度环比上升走势。整个1.6%的CPI同比中，翘尾因素为0.8%，较6月回落0.1个百分点。

PPI折射出传统经济下行压力正在加大。7月PPI同比-5.4%，前值-4.8%，环比更是下跌-0.7。月初的PMI原材料购进价格指数由6月的47.3大幅回落至44.7，与PPI走势较为一致。PPI降幅进一步扩大有国际大宗商品价格下跌的因素，但更能折射出国内经济的下行压力正在加大。不过需要注意的是，PPI是个传统工业指标需要辩证看待，其并不能反映出经济的结构性转型因素，如本月同比降幅的61%便是由石油天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼、煤炭开采等传统过剩产能贡献的。

猪肉价格对CPI的影响已经开始显现，但尚不足以构成对宽松货币政策制约。我们判断9、10月份受供给小幅恢复，猪肉价格涨幅有所减缓，但依然不改生猪大周期。不过，在疲软的实体经济需求面下，我们判断年底CPI同比高点在2.2-2.5%之间。正如二季度货币政策执行报告所说，“货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价的总体水平。”而目前的整体宏观经济环境不太支持物价总水平的过快攀升。针对日益明显的经济下行压力，我们预计三季度财政政策或有实质性发力，例如债务置换规模的扩大、赤字率的提高、财政存量资金的加力盘活等。

--民生证券宏观团队：

7月CPI同比上涨1.6%，略高于预期，创年内峰值，主要因猪肉、鲜菜价格大幅上涨。环比增长0.3%，主要由食品项贡献。鲜果价格续跌5.9%，非食品项中娱乐教育文化用品及服务环比上涨0.8%，衣着价格下降0.5%，其它分项环比变化不大。

7月PPI同比下降5.4%，大幅低于预期，跌幅创下历史峰值。环比下降0.7%，较上月继续扩大。固定资产投资增速放缓，叠加油价低迷、上游采掘业和原材料产能过剩严重，PPI转正遥遥无期。

猪肉同比上涨16.7%，环比上涨9.9%，同比与环比涨幅继续扩大。前期能繁母猪剧烈淘汰，仔猪供给收缩限制生猪补栏。根据生物周期，仔猪到出栏需5个月时间，年内生猪供给压力将持续紧张，未来猪价仍有较大上涨压力。

下半年CPI将稳步回升，但不会触碰到政策容忍上限，谈论货币政策转向还为时尚早。下半年考虑到油价同比基数大幅降低，叠加猪周期供给压力，预计四季度CPI将回升到2%左右。但根据7月高频数据来看，总需求依然稳而不强，CPI压力有限，不会导致货币收紧。

**相关背景**

--中共中央政治局会议称，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

--中国国家发展改革委秘书长李朴民提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

--中国农业部表示，3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。

(发稿 路透中文部; 审校 曾祥进)

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