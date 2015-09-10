中国8月CPI超预期上涨但仍温和可控 宽松货币政策方向不改（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和分析师评论)
路透北京9月10日 - 猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至近六年低点。
业内人士认为，CPI涨幅虽然达到2%但仍属温和可控，对货币政策不构成制约；未来货币政策料维持稳健偏宽，倘若经济下行压力加大或流动性吃紧，不排除降息降准可能。
“CPI略高于市场普遍预期，主要是受猪肉和蔬菜价格上涨推动，目前猪肉价格处在上升的周期，蔬菜价格则是受高温天气等季节性因素影响而上涨，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称。
他认为，非食品价格总体还算平稳，但鉴于猪肉价格在上升周期，预计未来CPI还是会上行，四季度很可能超过2%。但全年来看，预计还是在2%之下，依然温和可控。
“货币政策不会只盯着物价，关键还是要看经济运行，如果经济下行压力加重、流动性吃紧的话，不排除继续降准的可能性，”刘学智称，“货币政策目前还是会保持稳健偏向于宽松基调。”
国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，为去年8月以来最高水准，路透调查预估中值为上涨1.8%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，为2009年9月以来最大降幅，并为连续42个月下滑，路透预估中值为下跌5.5%。
8月食品价格同比上涨3.7%，影响CPI总水平上涨约1.23个百分点；其中猪肉价格上涨19.6%，影响CPI上涨约0.59个百分点；鲜菜价格上涨15.9%，影响上涨约0.46个百分点。
国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，8月猪肉价格连续第四个月恢复性上涨，而部分地区高温和暴雨天气交替，影响鲜菜生产和运输，也推高了鲜菜价格。
“猪肉、鲜菜和蛋三项合计影响CPI环比上涨0.54个百分点，超过8月CPI环比总涨幅，”她说。环比来看，8月CPI上涨0.5%。
国务院总理李克强昨日在达沃斯论坛表示，中国不会为一些经济指标的短期波动而起舞，但也不会掉以轻心，而是适时适度预调微调，加大定向调控的力度。
**货币政策宽松取向未改**
虽然国务院总理将经济定调为“形有波动，势仍看好”，但经济面临的压力亦不容小觑。外贸持续低迷，工业和投资看不到起色，PPI同比降幅已经扩大至近六年低点，经济增速破7%的压力越来越大。
为了保持充裕流动性支撑实体经济，中国央行今年已经四次降息、三次全面降准和一次定向降准。虽然CPI涨幅已经达到2%，但仍属温和可控，未来货币政策宽松取向未改，降息降准仍可期待。
“套用总理的话，CPI和PPI势如预期，但幅度超于预期，食品价格上升推动CPI上升，而大宗商品价格下跌拖累PPI，程度上都比预期大一些，反映出总体需求疲软，结构性问题突出，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。
他预计，PPI在总需求疲弱的情况下很难有明显改善，CPI受食品价格波动以及前期猪肉供给影响可能会缓步上行。
“对政策没有影响，因为总体物价低迷，即便后四个月都在3%，全年也只有1.8%左右，远低于通胀警戒线，”李慧勇称。
财政部日前表示，国内经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。
“虽然CPI超预期，但对货币政策应不会有太大影响，货币政策是多目标的，关键还是看经济运行情况，”中信建投宏观分析师胡艳妮称，“而且现在已经利率市场化，市场利率没有想象的那么低，未来降息降准都有空间。”（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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