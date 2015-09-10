中国8月CPI超预期上涨但仍温和可控 宽松货币政策方向不改（更新版）

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路透北京9月10日 - 猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至近六年低点。

业内人士认为，CPI涨幅虽然达到2%但仍属温和可控，对货币政策不构成制约；未来货币政策料维持稳健偏宽，倘若经济下行压力加大或流动性吃紧，不排除降息降准可能。

“CPI略高于市场普遍预期，主要是受猪肉和蔬菜价格上涨推动，目前猪肉价格处在上升的周期，蔬菜价格则是受高温天气等季节性因素影响而上涨，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称。

他认为，非食品价格总体还算平稳，但鉴于猪肉价格在上升周期，预计未来CPI还是会上行，四季度很可能超过2%。但全年来看，预计还是在2%之下，依然温和可控。

“货币政策不会只盯着物价，关键还是要看经济运行，如果经济下行压力加重、流动性吃紧的话，不排除继续降准的可能性，”刘学智称，“货币政策目前还是会保持稳健偏向于宽松基调。”

国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，为去年8月以来最高水准，路透调查预估中值为上涨1.8%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，为2009年9月以来最大降幅，并为连续42个月下滑，路透预估中值为下跌5.5%。

8月食品价格同比上涨3.7%，影响CPI总水平上涨约1.23个百分点；其中猪肉价格上涨19.6%，影响CPI上涨约0.59个百分点；鲜菜价格上涨15.9%，影响上涨约0.46个百分点。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，8月猪肉价格连续第四个月恢复性上涨，而部分地区高温和暴雨天气交替，影响鲜菜生产和运输，也推高了鲜菜价格。

“猪肉、鲜菜和蛋三项合计影响CPI环比上涨0.54个百分点，超过8月CPI环比总涨幅，”她说。环比来看，8月CPI上涨0.5%。

国务院总理李克强昨日在达沃斯论坛表示，中国不会为一些经济指标的短期波动而起舞，但也不会掉以轻心，而是适时适度预调微调，加大定向调控的力度。

**货币政策宽松取向未改**

虽然国务院总理将经济定调为“形有波动，势仍看好”，但经济面临的压力亦不容小觑。外贸持续低迷，工业和投资看不到起色，PPI同比降幅已经扩大至近六年低点，经济增速破7%的压力越来越大。

为了保持充裕流动性支撑实体经济，中国央行今年已经四次降息、三次全面降准和一次定向降准。虽然CPI涨幅已经达到2%，但仍属温和可控，未来货币政策宽松取向未改，降息降准仍可期待。

“套用总理的话，CPI和PPI势如预期，但幅度超于预期，食品价格上升推动CPI上升，而大宗商品价格下跌拖累PPI，程度上都比预期大一些，反映出总体需求疲软，结构性问题突出，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他预计，PPI在总需求疲弱的情况下很难有明显改善，CPI受食品价格波动以及前期猪肉供给影响可能会缓步上行。

“对政策没有影响，因为总体物价低迷，即便后四个月都在3%，全年也只有1.8%左右，远低于通胀警戒线，”李慧勇称。

财政部日前表示，国内经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

“虽然CPI超预期，但对货币政策应不会有太大影响，货币政策是多目标的，关键还是看经济运行情况，”中信建投宏观分析师胡艳妮称，“而且现在已经利率市场化，市场利率没有想象的那么低，未来降息降准都有空间。”（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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