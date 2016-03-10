分析师看中国2月CPI和PPI数据

路透北京3月10日 - 中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高，亦高于1.9%的路透调查预估中值。

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌4.9%，与路透调查预估中值一致，降幅较上月的5.3%缩窄。

分析人士指出，随着节日和极端天气因素消退，食品价格涨幅回落，预计3月CPI涨势会放缓，全年来看通胀风险不大。

2月详细数据:

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨1.9%）

--PPI同比下降4.9%（路透调查中值为下降4.9%）

--CPI环比上涨1.6%，PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比上涨7.3%，非食品价格同比上涨1%

--中国CPI和PPI图表 reut.rs/1M7N4hr

以下为市场人士的评论:

--中金固收团队 陈健恒、范阳阳：

2月CPI同比上涨2.3%，高于市场预期，主要是蔬菜价格大幅上涨推升通胀；2月PPI同比下降4.9%，基本符合市场预期，黑色和有色产品对工业品价格形成支撑。短期来看，蔬菜价格下降速度较慢，3月CPI同比涨幅回落或有限，但二季度以后加速回落的可能性大；低库存继续支撑工业品价格，PPI同比增速或将逐步回升，工业品通缩也将继续改善。尽管受到短期扰动，但通胀的趋势仍然是向下。考虑经济仍在下行，而二季度工业改善空间有限，货币仍需要继续放松，收益率向下空间仍较大。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

展望2016年，我们认为“通胀归来”仍将继续，主要逻辑是：

一是美元周期长周期见顶，大宗商品长周期反弹，PPI与CPI之差收敛，将推动CPI进一步上行。

二是生猪存栏量和母猪存栏量均为历史最低水平，“猪周期”将导致猪肉价格上涨。

三是服务业仍然缺乏有效供给，人力成本居高不下，服务业CPI也将带动CPI上行。

四是CPI中居住项权重提高，而2016年房价上行是大概率事件，将带动房租及家庭装修等相关居住价格提高。

相比2015年，通胀的中枢性上行将抑制央行的货币政策空间，同时温和通胀有助于扭转“债务-通缩”恶性循环，扭转经济周期性下行因素。这是我们看多2016年大宗商品和股市，看空债市的重要原因。

--民生银行首席研究员 温彬：

PPI降幅收窄，主要是因为黄金、原油、大宗商品价格因计价效应出现较大反弹，还有1月信贷集中投放支持实体经济增长，部分周期性行业景气度回暖。

CPI高于市场预期，受季节性因素和恶劣天气影响，食品和服务价格涨幅较大。随着季节性因素消除和天气转好，食品价格涨幅会回落，不过猪周期似有重新抬头态势，制约食品价格回落空间。

目前中国存贷款利率水平已处于历史最低位，虽然相对欧美发达经济体利率水平还有进一步下调空间，但因受制于人民币汇率和通胀率的约束，降息空间有限。

今年二季度，前期各项稳增长政策效果会陆续显现，预计CPI将保持在2%左右，通缩压力缓解，短期降息概率下降。央行会继续综合运用货币政策工具，保持金融体系流动性宽裕，同时完善利率走廊机制，确保短期货币市场利率维持在较低的合理水平。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

2月CPI同比增速大幅上涨至2.3%，超市场预期，创2014年7月以来新高，一是天气因素继续限制食品供给，二是春节因素大幅提高消费需求，供给短暂失衡导致食品和非食品价格均有所上涨。PPI同比下滑4.9%，降幅收窄0.4个百分点，连续两个月回升，主要受益于有色和黑色金属价格环比上涨，以及石油、煤炭、化学原料价格降幅收窄，关注上游工业品价格持续回升对PPI走势的带动作用。

供给和需求双重影响下，CPI增速超预期，PPI连续回升，价格因素将进一步增加利率上行压力，货币政策工具的选择也将受到影响，继续维持谨慎，建议控制久期。

--招商银行资产管理部 刘东亮：

2月CPI报2.3%，大幅超出预期，从原因看，春节因素和天气导致食品价格大幅上涨是主因，食品价格创8年来同期最大涨幅，但如我们在1月通胀点评中指出的，近期CPI受M2带动迹象明显，宽货币的托底效应逐渐显现，预计未来CPI将出现冲高回落，但底部可能较此前预期为高。

PPI跌幅有所收窄，但考虑到大宗商品价格企稳反弹和基数效应，PPI表现仍然很差，表明工业生产领域的价格紧缩并没有缓解。

目前担忧通胀风险尚无必要，在经济出现实质性好转前，需求不振将持续对通胀构成制约，滞胀前景的可能性较小，虽然通胀底部抬升可能对货币政策带来扰动，但我们认为形势倒逼下宽松进程不会结束。

--民生证券宏观分析师 朱振鑫/张德礼：

CPI同比2.3%，若按食品项与非食品项调整前的权重计算为3.1%。食品下面的鲜菜和猪肉价格同比涨幅高于2010-2015年同期的变动幅度，分别贡献CPI 0.86%和0.59%。猪价上涨趋势还未结束。

PPI降幅收窄主要是受低基数效应，以及供给侧改革预期下，上游产品价格出现反弹。但根据政府工作报告及钢铁、煤炭去产能规划，去产能力度不及此前预期，近期周期品价格疯涨行情不可持续，PPI跌幅收窄而转正仍有待时日。

滞涨的必要条件是成本端冲击，而中期来看，中国并不具备这一条件。一是油价反弹有顶。尽管近期油价低位反弹，但WTI油价仍低于去年的均价48.6美元/桶，而第一次石油危机时国际油价从1973年的3美元/桶飙升至1974年的13美元/桶。二是中国式去产能很难快速出清，成本端的收缩是渐进的。

央行再添新烦恼。继汇率和无序加杠杆（炒房股灾）之后，央行担忧的通胀风险也短期抬头，货币宽松进一步推后，警惕去杠杆和边际收紧风险。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI涨幅超预期，主要是受冬季寒冷天气和春节假期消费带动，食品价格尤其是蔬菜和肉价出现大幅度上涨。随着这些季节性因素的消退，再加上非食品价格一直稳定在低位，未来CPI不会有持续走高的压力。

PPI环比降幅收窄也在预期之中，1-2月生产资料价格小幅回升是主要原因，还有去年同期的基数因素。

全年来看通胀风险不大，目前不需要太担心，CPI持续上涨的动力不是很足的。货币政策还是要根据经济运行的情况，现在经济存在压力，货币政策会在稳健的基调上偏向宽松调节。还可能会有降息降准，但幅度和频率不会有去年那么多，降息会更谨慎一些。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

CPI回升超出市场预期，统计局解释为季节性因素上涨，但根据以往经验和价格运行趋势，2月份应该是价格回落月份，临时性的需求导致的涨价通常发生在春节前，春节后价格通常显着回落。

今年2月份价格环比上涨为2009年以来的新高。但我们仍然不认为未来面临通胀压力，只是认为，受货币过分充裕环境的影响，未来价格波动程度会加大，2月份CPI同比或为年内次高（我们的价格预测模型显示，5月份或也有价格冲击）。

工业品价格仍然低迷，表明经济下行压力仍然不减。工业品环比价格降幅减少较多是个好现象，表明中国经济尽管有压力但仍能维持平稳态势，不会持续下滑。工业品价格回升的主要原因与当期大宗商品的反弹有关，因此未来持续性还存疑。

1-2月价格超预期回升的态势，导致市场对通胀重来的忧虑上升，市场担心“滞胀”组合重现，市场面临压力会上升，中国A股周期板块前景的不确定会有增加。在汇率企稳、贬值预期消退，及1月份货币增长反弹过快的情况下，货币增长回落的概率加大。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

趋势和我们预测的接近，但幅度超出。除了基数这一重要影响因素之外，宽松货币政策和大宗商品下跌趋势得到初步扭转（年初粮食价格表现好，农产品相关石化原材料企稳回升）也助推了通胀。预计CPI涨幅在3月有所回落，但回到2%以下很困难。今年一季度会超过2%。

这种状态减少对通缩的担忧，有助于消费预期的改善。目前看通胀还不会成为一个主要问题，中长期看，若货币政策继续加码，会刺激通胀。

--海通证券宏观团队：

2月CPI跳涨。2月CPI由上月1.8%上涨至2.3%，主因受天气和春节因素影响，肉菜价格超季节性上涨，带动食品价格大涨至7.3%，非食品价格亦小幅上涨1%，考虑到权重调整，如按旧食品权重计算，2月CPI涨幅应在2.9%；3月通胀稳定。3月上旬伴随节日和极端天气因素消退，鲜菜价格小幅回落，猪肉价格止涨，预计3月CPI稳定在2.3%，通胀回升势头未消。

2月PPI回升。2月PPI同比下降4.9%，较上月-5.3%降幅缩窄，主因钢铁等黑色金属产业价格反弹，有色产业价格上涨，煤炭、国际油价也持续上涨，石化行业降幅缩窄；3月PPI降幅或继续缩窄。3月以来国内钢煤价格继续上涨，国际原油持续反弹，预测3月PPI环比有望转正至0.2%，同比降幅缩窄至-4.6%。

滞胀风险升温。历史经验表明，中国狭义货币M1增速对CPI存在着高度的相关性，从时间看领先半年左右，15年下半年以来M1高增，意味着年内通胀或持续回升。政府加大16年货币财政刺激力度+下调GDP增速，极有可能推升通胀上行，警惕滞胀风险。

黄金商品搭档，债市仍需谨慎。货币显着超增、大宗商品上涨、以及基数偏低三方面因素将共同推动通胀回升，我们预测16年的CPI或从15年的1.5%大幅回升至2.4%，而且不排除阶段性超过3%目标的可能性。央行指出当前物价绝对水平不低，人工成本、服务业价格等具有一定刚性，房地产价格等还在上升，并有可能向其他领域传导。如果出现滞胀，则黄金商品将是配置首选，而债市投资需谨慎。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊:

CPI再次高于预期。我们其实一直认为2016年的主逻辑是全球通缩触底和一般物价再通胀。前期油价回升、工业品价格回升和一二线房价的飙升都将对CPI形成持续传导。

在上半年，价格上涨尤其是PPI降幅收窄更多对应的是机会，下半年天花板效应可能强些，尽管全年3%的通胀目标控制线可能不会突破，我们简单测算的结果是，如果22省市猪肉价格同比在27%以下，WTI油价高点在60美元以下，CPI全年均值不会破3%；但是，高点逼近目标值的通胀将对政策空间带来明显约束。

**相关背景**

--中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

--中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换。

--中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国海关周二公布，以美元计价2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅；2月进口同比下降13.8%。

--中国国家信息中心最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，CPI同比上涨1.8%左右，PPI将同比下跌5.2%左右。。

--中国央行决定自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。（完）