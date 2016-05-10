分析师看中国4月CPI和PPI数据

路透北京5月10日 - 中国国家统计局周二公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，继续和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%。

统计局数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌3.4%，为2014年12月以来最小降幅，路透调查预估中值原本为下降3.8%。

分析人士指出，4月CPI维持稳定，5月菜价下跌但猪价上涨，通胀料短期保持稳定；4月PPI环比大幅上升，主要因为黑色金属价格上涨，该趋势5月料将持续。

4月详细数据:

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨2.4%）

--PPI同比下降3.4%（路透调查中值为下降3.8%）

--CPI环比下降0.2%，PPI环比上升0.7%

--CPI中食品价格同比上涨7.4%，非食品价格同比上涨1.1%

中国CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/1WkqAm9

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

4月CPI维持稳定。4月CPI上涨2.3%与上月持平，环比下降0.2%，主因菜价环比下降，猪菜价同比涨幅仍高。食品价格同比7.4%，非食品价格1.1%，非食品价格小幅上涨；

5月通胀依然稳定。5月菜价继续下跌，但猪价继续上涨，食品价格仍在继续回落，而4月油价上涨推动CPI非食品价格稳中有升，5月CPI或稳定在2.3%。

4月PPI大幅上升。4月PPI同比下降3.4%，较上月4.3%降幅大幅缩窄，环比0.7%，主因油气开采黑色金属产业价格涨幅扩大，石油加工止跌回升，煤炭采选降幅缩窄；

5月PPI继续改善。5月以来煤价、钢价有所下跌，但环比4月均值仍有上涨，且4月油价上调影响主要在5月体现，预测5月PPI环比上涨0.3%，同比降幅缩窄至3.2%；

关注物价变化。“权威人士”认为目前物价普遍大涨缺乏实体支撑，但市场流动性充裕，居民消费能力旺盛，出现通缩可能性也不大。央行称物价绝对水平较高，大宗商品价格回升、房价的较快上涨等都会强化通胀预期，且一季度货币信贷增长较快，利率下行趋势受阻，预计央行货币政策态度将继续趋于稳健。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

4月CPI环比回落幅度大，同比上月持平，通胀风险缓解，鉴于国内产能过剩的严峻现实，且食品价格上涨有短期性，通胀近一两年都不会构成影响决策的主要因素。

PPI边际改善，与商品价格反弹和补库存有关，但上涨可能存在超调，因国内外经济运行基本面都不支持，供需关系摆在那儿。

经济反弹企稳会有反复，不会一直像市场之前预期得那么乐观，昨天人民日报刊登的权威人士也说了，放弃之前大水漫灌的调控思路，培育新动能，稳定在底线，不会抬得很高。今年会小幅波动的年份，希望在6.5-7%的中高速保持下去，为调结构创造好环境，提质增效，对短期高频数据不需要过于关注。政策仍会保持原有基调。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

CPI符合预期，全年料维持在一季度的水平，四季度可能会因为去年同期基数偏低有一个翘尾因素，但整体通胀压力不大，因为蔬菜价格开始回落，猪肉价格涨幅趋缓，食品型的通胀压力有所减轻，制造业依然产能过剩，价格缺乏大幅上涨的基础。

PPI受国内外大宗商品价格上升影响，跌幅进一步收窄是大概率事件，但也只是边际收窄，也即是说总体降幅在收窄、但还是在下降。乐观估计12月可能恢复到零增长，但更倾向于认为收窄到-1%，全年在-3%左右。

目标是确定的，政策工具可以根据情况而变。经济转型离不开稳定的增长，但增长是疲弱的，所以有下行压力的时候就需要政策托一托，如果稳定了政策就要淡出。一季度有企稳的迹象，所以目前货币政策暂时处于“观察期”，短期收紧概率较小。

--民生证券固收团队

CPI同比增2.3%，主要由鲜菜价格大幅回落拖累；PPI同比-3.4%，但环比0.7%较上月继续扩大0.2%，需求转暖叠加库存错配推动大宗商品价格上涨。

从食品项来看，猪肉供给偏紧，价格保持上涨，生猪存栏略微反弹，但绝对量仍维持低位；鲜菜环比出现较大跌幅，因天气渐暖，蔬菜供应逐渐变多所致。从50城市高频数据来看，大白菜环比跌12%，油菜环比跌24%，芹菜跌10.2%，黄瓜跌30%，豆角环比跌27.5%。从非食品项来看，房价上涨推动居住价格环比上升0.2%，衣着价格季节性回升0.1%，受清明和“五一”两个小长假影响，旅游环比上涨0.4%，但力度低于历史均值。

PPI涨幅进一步扩大，地产和基建投资转暖，但中游低库存是大宗商品涨幅进一步扩大的主要原因。但随着复产弹性增大，需求环比进入淡季，预计后续涨幅有限，5月大宗商品价格已出现明显回落。

总体来看，通胀全年压力不大，4月后CPI将逐步回落，低点为7月，约为2%附近，后续需观察地产基建回升力度，4月30城市显示房地产销售虽然同比走弱，但根据历史规律，房地产开工仍会回升半年以上，下一次回落最快也得到10月，而基建刚启动即立即刹车的概率较低。目前看，后续仍有主动补库存重启和制造业投资转暖的可能，货币宽松空间不大，短端利率难降，10年国债维持2.8%-3%窄幅震荡，等待新的催化剂出现。

--民生证券宏观分析师 朱振鑫、张德礼：

CPI同比2.3%，低于市场预期的2.4%。食品烟酒项物价同比上涨5.9%，其中鲜菜价格同比上涨22.6%、猪肉价格同比上涨33.5%，分别拉动CPI同比0.56%、0.75%，两者对CPI同比贡献率之和为57.0%。非食品烟酒项中，医疗保健、其他用品和服务、衣着分别同比上涨3.2%、1.7%和1.5%，交通和通信价格下降2.4%，其它分项变化不大。

猪价继续上涨，鲜菜价格跌幅远超往年均值。CPI猪肉项环比上涨3.2%，大幅高于2012-2015年4月的均值-4.60%，供给端制约明显；蔬菜项环比下跌12.5%，明显低于2012-2015年4月均值-1.17%，极端天气对鲜菜价格的影响消退，鲜菜价格开始补跌。

CPI可能已过短期高点。前期CPI同比上涨的主要动力来自猪肉和蔬菜，但两者同比拉动正逐渐减弱。猪肉价格方面，虽然年内生猪供给压力仍存，但由于4月下旬全国猪肉平均价（30.46元/千克）突破2011年9月创下的前期高点30.39元/千克、替代品牛肉羊肉价格下跌、进口猪肉单价下跌，猪肉价格存在天花板。此外因2015年5-7月CPI猪肉项环比正增长，基数效应也将限制同比涨幅。鲜菜价格方面，因前期最大涨幅达到225.9%，超过以往任何一次上涨周期，二季度继续补跌的概率较大。

PPI同比-3.4%，环比上涨0.7%，较前值0.5%继续扩大。PPI同比跌幅收窄明显，一是因低基数效应，2014年1月至2016年2月持续26个月环比负增长。二是随着年初信贷放量和地方PPP项目的落地，基建和房地产投资出现反弹，带动部分上游工业品价格上涨。但由于地产投资反弹不具有持续性（权威人士否定了加杠杆去库存的方式，明确指出房地产泡沫），而中国式去产能又是一个渐进的过程，工业品价格难以持续上涨，实际上5月以来螺纹钢期货、焦炭期货价格分别下跌了18.0%和15.7%。

中长期来看，不存在滞涨的基础。从1997、2000、2003、2007和2010年的经验看,M1同比上升对后续月份CPI同比的影响并非简单线性关系，需要看实体经济供需缺口。当前经济短期回暖有明显的政策刺激因素，总需求依然不强，而过剩产能又未实质性退出，经济总体上呈供过于求的状态。PPI指数虽边际上升，但同比仍处于负区间，也将拖累CPI同比。权威人士表示不存在滞涨基础，通胀仍需观察，意味着货币宽松不会因此转向，但考虑到增长企稳，宽松的确边际减弱。

**相关背景**

--人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的；物价方面，一方面物价普遍大幅上涨缺乏实体支撑，另一方面出现严重通缩的可能性也不大，但必须保持警觉，密切关注价格的边际变化。

--中国央行一季度货币政策执行报告称，未来的物价走势很大程度上取决于经济运行状况和宏观政策把握，须继续密切观察；将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

--中国商务部日前表示，3月下旬以来猪肉价格继续上涨，但是上涨幅度逐步缩小，涨势趋缓；预计后期猪肉价格将高位波动，上涨幅度可控，市场供应有保障。

--中国海关公布，以美元计价，4月出口1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。（完）