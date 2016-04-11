新闻稿：中国国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读3月CPI和PPI

路透北京4月11日 - 以下是中国国家统计局城市司高级统计师余秋梅对3月CPI和PPI数据进行的解读全文：

国家统计局今天发布的2016年3月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.4%，同比上涨2.3%；PPI环比上涨0.5%，同比下降4.3%。

一、居民消费价格环比下降，同比涨幅与上月相同

从环比看，3月份CPI环比下降0.4%，主要是受鲜活食品和部分服务项目价格回落的影响。一是春节过后鲜活食品价格有所回落，蛋、鲜菜、水产品、鲜果和猪肉价格环比分别下降7.4%、5.5%、2.8%、2.0%和1.3%，合计影响CPI环比下降约0.38个百分点。二是春节假日影响消退，飞机票和旅行社收费价格分别下降8.2%和5.5%，合计影响CPI环比下降约0.11个百分点。三是务工人员陆续返城，春节期间涨价的部分服务价格有所回落，车辆修理与保养、美发、家政服务价格环比分别下降5.8%、4.4%和3.3%，合计影响CPI环比下降约0.04个百分点。

从同比看，3月份CPI同比涨幅与上月相同，部分分类涨幅较高。前期全国低温寒潮影响了鲜菜的生长，与去年3月相比市场供应相对不足，鲜菜价格同比上涨较多，涨幅达35.8%，影响CPI上涨约0.92个百分点。由于前期猪肉价格长时间低迷，养猪场户积极性受挫，导致生猪存栏下降，生猪产能处于近年低位，市场供应偏紧，猪肉价格同比上涨28.4%，影响CPI上涨约0.64个百分点。

二、工业生产者出厂价格环比由降转升，同比降幅继续收窄

3月份，全国工业生产者出厂价格环比由降转升，比上月上涨0.5%，是2014年1月份以来的首次上涨。本月环比变动有如下特点：一是部分工业行业价格涨幅扩大，其中黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工价格环比分别上涨4.9%和2.3%，涨幅比上月分别扩大4.4和2.2个百分点；二是部分工业行业价格止跌回升，其中石油和天然气开采、黑色金属矿采选、化学原料和化学制品制造价格环比由上月下降转为本月分别上涨9.9%、3.6%和0.9%；三是石油加工价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄3.7个百分点。

3月份，工业生产者出厂价格同比下降4.3%，降幅比上月缩小0.6个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、煤炭开采和洗选、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造出厂价格同比分别下降33.8%、18.0%、16.6%、10.9%、8.3%和5.5%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约2.8个百分点，占总降幅的65%左右。（完）

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