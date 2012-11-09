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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:08 BJT

中国10月CPI同比上涨1.7% 创33个月新低

中国国家统计局周五公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%，创33个月以来新低；工业生产者价格指数(PPI)同比则下降2.8%。路透调查的中值分别为上升1.9%和下降2.7%。路透

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