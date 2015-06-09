中国5月CPI涨幅降至四个月低点 经济企稳前宽货币仍有空间（更新版）

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路透北京6月9日 - 受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，在低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，物价有望略回升。

中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，路透调查预估中值为上涨1.3%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，路透预估中值为下跌4.5%。

“CPI在2-4月份的时候已经止住下行的趋势，5月份又延续了下行态势，反映供给和需求都不旺，实体经济的下行压力仍然很大，”中国国际经济交流中心研究员张永军称，“尤其PPI的跌幅丝毫没有收窄，通缩隐忧也挥之不去，只能看投资和消费是否会有些起色了。”。

他估计二季度GDP增速破七会成为大概率事件。

5月CPI中食品价格5月环比下降0.9%，影响CPI总水平下降约0.31个百分点，其中鲜菜和鲜果价格环比分别下降9.2%和2.7%。

中国CPI和PPI同比增速图表 link.reuters.com/kyq84w

“数据基本和预期一致，通货紧缩还没有实质缓解，主要是输入型通缩和内需不足，导致CPI和PPI出现持续下降，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇评价称。

他表示，未来物价走势取决于经济何时企稳，判断三四季度经济有望企稳，届时物价可能略有回升；同时宽松政策仍有空间，维持全年至少还有一次降息、1.5个百分点降准的看法不变。

为缓解经济下行压力，自去年11月下旬起，中国央行已三次降息，两次调降存款准备金率。最近一次政策放松是5月初，下调基准利率，同时并放宽了存款利率上浮区间。

**政策进一步宽松可期**

统计局新闻稿显示，环比来看，5月CPI环比下降0.2%，其中食品价格下降0.9%，非食品价格上涨0.2%；而备受关注的猪肉价格环比上涨2.7%，影响CPI上涨约0.08个百分点。

对此，民生证券宏观团队认为，今年1月起仔猪价格大幅上涨，并非生猪补栏带来的需求扩张所致，而是更多因仔猪供给收缩引起；根据生物周期，仔猪到出栏需五个月时间，6月开始生猪供给压力将加速凸显。

“下半年CPI将逐步回升，但不会触碰到政策容忍上限，”该券商预计四季度CPI将回升到2.5%左右，不过通胀不会成为掣肘货币宽松的因素，房地产下滑下的居民资产重配和政府信用收缩下的银行资产重配短期也不会调整，股债双牛仍将继续。

统计局新闻稿称，据测算，在5月份1.2%的CPI总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.7个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。

海通证券在中期宏观报告中判断，经济短周期反弹最早可能出现在四季度以后，包括CPI的回升最早也应在四季度以后，这就意味着在此之前仍无需担心宽松货币政策的收紧。

“我们判断降息周期远未结束，未来至少还有一次降息可以期待，”海通首席宏观债券分析师姜超并估计，央行6月份或许会完全放开存款利率上限，同时伴随一次降息以保驾护航。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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