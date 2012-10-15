中国难改通胀稳中有升态势 货币政策放松空间有限

* 9月CPI涨幅再度回落到2%下方

* 四季度通胀料稳中有升

* PPI同比降幅有望收窄,环比将转正

* 政策放松空间有限,降准预期再降温

采写 北京中文部; 撰写 乔艳红

路透北京10月15日电---中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.

通胀压力犹存,加上对房价反弹的忌惮,导致中国货币政策放松空间仍然有限.降息已经淡出政策视野,而调降存款准备金率的预期一再落空,也让多数分析师认为,短期来看下调存准概率很小,央行料更青睐运用逆回购来调节流动性.

"CPI重新回到2%以下,跟预期差不多,主要是受翘尾因素影响出现一个同比回落.但总体看四季度还是保持一个稳中有升的态势,"交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称.

他解释道,非食品价格已经出现上涨趋势,且国内成品油定价机制问题导致油价易涨难跌,加上四季度往往会受春节因素影响,猪肉价格通常也是上涨,因此预计四季度通胀可能比三季度高一些,预计在2.3%左右,全年在2.8%.

"政策面预计保持现在的基调,央行会继续通过公开市场操作来释放流动性,年内降准和降息的空间都不大,"唐建伟认为,明年物价可能重新进入上升周期,政策重心可能又开始转向"稳物价",利率下调的可能性不大.

而9月末广义货币供应量(M2)增速达到14.8%,创15个月新高,并高於央行年初的目标,也解释了央行之前拼命动用逆回购、而没有降准的原因."央行控制14%的M2目标还是不变的,"他说.

中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.6%,环比下降0.1%.CPI和PPI的同比数据均与路透调查中值一致.其中CPI中的非食品价格同比上涨1.7%,环比上涨0.4%;8月时分别为上涨1.4%和0.1%,7月时则为上涨1.5%和0.2%.

中金公司在最新展望报告中亦称,综合考虑银行间流动性预期改善和货币供应比预期明显好转的情况,认为短期内央行降低存准率和基准利率等大力度放松措施的可能性下降,"房地产走势仍是影响货币政策的一个重要因素."

中国符合预期的通胀数据公布後,金融市场反应偏冷.股市沪综指.SSEC早盘收跌0.5%,亚洲股市亦普遍走软.

**通胀未来仍将小幅上行**

中国CPI自今年6月以来,已经连续四个月在2%左右徘徊.但业内人士预计,受非食品价格等因素影响,四季度CPI还是会小幅反弹.

而随着"稳增长"政策发挥效力,投资需求逐步回暖,PPI同比降幅也将逐渐收窄;环比有望结束下降,转为持平或上涨.

日信证券宏观研究员陈乐天指出,进入10月之後,受食品价格的季节性短缺等影响,可能导致10月CPI环比上涨会加快一些.

至于PPI比其预期低很多,主要是因为原本预测9月环比会上涨,但实际环比是下降,反映出下游的投资需求不像预期的那样扩张很快."预计10月之後环比下降的格局会结束,会出现环比持平或上涨,"他说.

美银美林在最新报告中也指出,年底前CPI同比料将小幅上行,主要是因为得益於年中以来的政策刺激举措,终端需求正在企稳且可能加速,此外国际大豆和玉米价格高涨料亦会影响国内价格.而原材料价格企稳和翘尾因素较强,很有可能带动四季度PPI同比跳升.

中国9月PPI同比跌幅创35个月来最大,但环比跌幅已大幅收窄,从之前四个月的下滑0.4-0.8%不等,收窄为环比下降0.1%;且工业生产者购进价格指数环比为五个月来首次转正.这都说明伴随政府投资逐步增加,投资品需求正在上升,上游行业盈利最糟糕的时期可能已经过去.

"非食品价格略微高一些,通胀是个挺重要的问题,还不能忽视,有压力,但也不是很大,"中国银行国际金融研究所副所长宗良称,未来应该在稳增长、调结构的过程中,防止通胀风险演变.

统计局数据并显示,中国1-9月CPI同比上涨2.8%,低於政府年初设定的4%控制目标;同期PPI则同比下降1.5%.

**降准预期愈发降温**

花旗集团中国高级经济学家丁爽认为,CPI在7月已经触底,现在有小幅上升但并不构成危险,年底之前同比增幅料不会超过3%,不会影响当前稳健偏向宽松的政策执行;但同时,进一步刺激的余地也非常小,因房地产价格已经连续四个月上涨.

"从央行的一些表述中可以感觉到,他们更倾向於运用逆回购来调节货币供应量,而不是存款准备金,因为他们不希望现在持续下调,等通胀上来又持续上调,这样会引起大家太多的关注,"他说.

中国央行副行长易纲稍早在出席国际货币基金组织(IMF)和世行东京年会时表示,今年中国CPI涨幅有望保持在2.7%左右,今後则需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.

尽管路透调查显示,即将於本周四公布的中国三季度GDP(国内生产总值)同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%,但最新公布的整体好於预期的贸易和金融数据则预示,三季度经济增速可能已经触底,未来有望稳步回升.

日信证券的陈乐天也认为,降准和降息的可能性不大,央行可能采取逆回购的方式调整流动性和利率,因为降准和降息释放的宽松信号更强烈,对通胀是个不利因素,也不利於控制房价上涨预期,"从通胀管理的角度看,逆回购比降准或降息更好一些."

巴克莱在报告中指出,虽然中国今年通胀可控,但中长期通胀风险仍不容小觑,"对房价回弹的担忧限制四季度进一步降息的机率,而逆回购的使用,可能进一步延後降准时机."

今年以来,中国央行曾在6月和7月分别降息一次,并在2月和5月各降准一次,目前存准率为20%.

不过野村首席中国经济学家张智威认为,降准还是有可能,因为逆回购数额正变得越来越巨大,"长期来说,从结构性角度看存准率还是过高,需要降下来."

今年二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.据路透统计,截至目前,10月下半月的逆回购到期量即高达逾7,000亿元.(完)

--审校 张喜良

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