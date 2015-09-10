分析师看中国8月CPI和PPI数据（更新版）

图为北京一家超市内的顾客在挑选商品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（新增更多分析师评论）

路透北京9月10日 - 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%。路透预估中值分别为上涨1.8%和下降5.5%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，居民消费价格环比和同比涨幅有所扩大，8月份猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨，是CPI环比涨幅较高的主要原因。同比来看，8月份CPI同比涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要原因是食品价格同比涨幅有所扩大。

工业生产者出厂价格环比降幅略有扩大，分行业看，主要工业行业价格大多呈现下降态势。同比降幅比上月扩大0.5个百分点，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。

8月详细数据:

--CPI同比上涨2.0%（路透调查中值为上涨1.8%）

--PPI同比下跌5.9%（路透调查中值为下跌5.5%）

--CPI环比上升0.5%，PPI环比下降0.8%

--CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.1%

以下为市场人士的评论:

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

我们本来预计4季度初CPI会到2.0%，如今8月底就已经到了。毫无疑问，目前处于一般物价的再通胀周期之中，从高频数据的食品和非食品趋势看，估计四季度CPI将会到2.5%左右。通胀回升意味着短期利率确定处于底部回升状态。

关于PPI，本月下跌加深和大宗商品步调一致的。CRB工业原材料是8月跌幅深于7月，9月出现收窄，我们估计PPI后续也是。目前处于大宗商品1991年以来的第六个底部之中，8-9月将被后续确认为全球工业通缩的一个谷底。这将有利于中国后续工业通缩局面的好转和工业的恢复。我们曾经指出的一个重要的经验规律是：大宗商品底就是全球权益市场底，我们对于这一结论深信不疑。

我们要注意一点就是，8月28日国务院专题会议的明确信号是，目前政策重点在于维护人民币关联资产的预期稳定性。目前的通胀幅度尚不构成约束，货币政策短期将延续目前的状态，即以汇率、内部流动性和金融市场稳定为唯一目标。

----海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸:

物价分化持续，宽松不受制约：8月CPI由上月1.6%升至2%符合我们预期，连续4个月回升，主因猪肉菜蛋等食品价格大幅上涨；9月以来菜价回落猪价趋缓蛋价上涨，预测9月CPI食品价格保持不变，CPI同比维持在2%。

8月PPI同比下降5.9%，环比跌幅扩大至0.8%，主要工业行业价格下跌，而石油加工等行业价格跌幅扩大；9月油价继续下调，主要生产资料继续下跌，预测9月PPI环比下跌0.1%，同比降幅-5.9%。

食品价格上涨加之贬值提升进口价格，预示着短期通胀仍将继续回升。央行称货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，主要是观察物价的总体水平。而物价分化格局保有宽松重启空间，人民币汇改、外占趋势性下降增强货币政策独立性，通胀不构成主要制约因素。

----交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI略高于市场普遍预期，主要是受猪肉和蔬菜价格上涨推动，目前猪肉价格处在上升的周期，蔬菜价格则是受高温天气等季节性因素影响而上涨。非食品价格总体还算平稳，但鉴于猪肉价格在上升周期，预计未来CPI还是会上行，四季度很可能超过2%。但全年来看，预计还是在2%之下，物价依然处在比较低的水平，依然可控。

PPI降幅进一步扩大，主要是因为大宗商品价格下滑，以及国内经济下行压力比较大导致内需孱弱。但也能从中看到结构转型正在推进，PPI下行主要集中在资源能源等中上游行业，有些降幅甚至达到两位数以上。

如果CPI持续上行，肯定对货币政策有抑制，但目前来看还在可控水平，而且货币政策也不会只盯着物价，关键还是要看经济运行。如果经济下行压力加重、流动性吃紧的话，不排除继续降准的可能性。货币政策目前还是会保持稳健偏向于宽松基调。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

套用总理的话，CPI和PPI势如预期，但幅度超于预期。食品价格上升推动CPI上升，而大宗商品价格下跌拖累PPI，程度上都比预期大一些，反映出总体需求疲软，结构性问题突出。PPI在总需求疲弱的情况下很难有明显改善，CPI受食品价格波动以及前期猪肉供给影响可能会缓步上行。

对政策没有影响，因为总体物价低迷，即便后四个月都在3%，全年也只有1.8%左右，远低于通胀警戒线。

**相关背景**

--国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

--中国财政部表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

--中国财政部长楼继伟日前表示，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；当前中国经济状况仍在预期之内。他并表示，中国不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。

--中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

--中国国家发改委副主任宁吉喆表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。（完）

(发稿 路透中文部； 审校 杨淑祯)

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