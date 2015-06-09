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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 9日 星期二 11:57 BJT

中国5月CPI涨幅降至四个月低点 经济企稳前宽货币仍有空间

中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%。受食品价格带动5月CPI同比涨幅降至四个月低位，在低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，物价有望略回升。路透

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