政协委员建议用税收杠杆撬动廉租房建设

路透上海3月6日 - 全国政协委员、摩根大通(JPM.N)投资银行业务中国首席执行官(CEO)方方周三表示，其已提出提案建议利用税收抵免杠杆撬动社会资金，大规模高效率建设廉租房。

他介绍称，由各省市选择合适地块作为廉租房建设地块，财政部和税务总局确定并分配给各省市一定的税收抵免配额。廉租房开发商可申请分得相应税收抵扣额，这部分既可用于抵扣本公司应交的税款，也可以转让给其他投资者，这些抵扣额分十年由住建主管部门核实廉租落实情况后逐年支付。该廉租房在以低价出租30年后，可由开发商按市价出租至50年期满。

他说，该案是以市场机制而非纯粹政府转移支付方式建设廉租房，可提高资金和土地资源的使用效率，并通过可预见的合理稳定回报吸引有实力的投资主体参与到廉租房的投资建设中。

“城镇化一定要靠市场化措施来解决，”他说，美国在上世纪80年代开始推行以税收抵扣方式推动低收益项目的建设，摩根大通在美国已做过很多相关案例。

他说，由于中国在居民住房问题上历史欠帐较多，低收入人群数量庞大，城镇化进程又造成了一大批城市中的农民工群体，因此对保障性住房需求量巨大；而另一方面由于建设体制问题和资金问题，廉租房由于其相对较低的投资回报率和较长的投资回报期，一直无法吸引到开发商和投资者的投资意愿。

廉租房是指政府向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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