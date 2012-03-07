中铁建下属公司将在厄瓜多尔开铜矿

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海3月7日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公告称,其与铜陵有色金属控股集团有限公司合组的海外孙公司与南美厄瓜多尔签订采矿合同,拟在当地建设一座年处理2,000万吨矿石的露天矿山,总投资预计为17.2亿美元.
中铁建与铜陵有色控股各占50%股权的中铁建铜冠投资公司旗下厄瓜多尔科里安特公司2月已获得米拉多铜矿区开采环境证书,加上此次签订的采矿合同,意味着该矿区进入建设和开采阶段.铜陵有色金属控股集团是铜陵有色(000630.SZ)的母公司.
科里安特公司将作为开发主体,在2016年前将米拉多矿区建设成为日处理矿石6万吨(2,000万吨/年)的矿山,其中2014年底前达到日处理3万吨,并配套建设一座129兆瓦的矿山自备水力发电站.
米拉多矿区是中铁建铜冠收购的加拿大科里安特资源公司所属厄瓜多尔公司拥有的四个矿区之一,矿石量6.6亿吨,矿石铜品位0.53%、金0.17克/吨、银1.41克/吨,合计铜金属量349万吨,金112吨,银927吨.项目达产後将年产铜精矿35.4万吨.
中铁建铜冠计划在申请中国政府审批的同时,积极推进项目设计进程,择机确定施工队伍、开展大型专用设备和物资的采购准备.
中国铁建A股周二收报4.31元,过去一个月累计上涨1.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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