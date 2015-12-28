猴年展望：中国信用债违约常态利差分化成必然 但带刺玫瑰诱惑仍在

作者 侯向明

路透北京12月28日 - 中国债市连续两年的牛市在年底前再现一个小高潮，但与利率债齐声欢呼不同，信用债却是有人欢喜有人愁，中高等级信用利差保持低位运行，而违约事件频发亦在冲击投资者信心。展望明年，评级及行业利差分化有望加剧，信用债结构性行情特征料愈发明显。

市场人士认为，经济低位徘徊，政策宽松不止，资金充裕局面料保持，信用债收益率整体下行势将延续。不过在中央去产能降杠杆的大基调下，供给侧调整将加大过剩行业经营压力，基本面不振亦将打压发行人主业盈利，未来信用债违约料常态化。

随着违约风险上升市场风险偏好下降，高危行业和低等级信用债性价比降低，以煤炭钢铁为代表的上游强周期行业需要重点加以回避或降低仓位；而新兴行业、政策扶持行业、公益性及消费相关行业等料相对稳定并获得市场青睐，2016年信用债投资将更为强调“重个券”。

“总的来说，（明年）信用债市场会是一个分化，违约风险还是比较大，违约事件也会不断暴露。”中信证券固收研究首席分析师明明表示。

他并称，高等级品种主要影响因素仍看经济基本面和流动性，利差将维持在一个比较低的水平；而市场对低等级的态度会更加谨慎，信用利差可能将维持高位，具体品种表现则会进一步分化。

2015年经济下行压力加大，货币政策宽松力度不断提升，流动性泛滥助推债市“骑牛”而行，信用债收益率中枢亦与利率债相伴大幅下行，特别是在6月股灾爆发后，大量避险资金涌入债市，收益率下行空间进一步打开；虽然下半年违约事件不断，但并未对中高等级信用利差带来明显冲击。

国泰君安证券研究所债券研究团队在月初发布的展望报告中称，2016年“防踩雷”和“缺资产”的纠结将贯穿始终，一方面个体信用事件不断暴露带来风险偏好下降和利差上行压力，另一方面钱多债少的现实约束又使得投资者选择余地越来越小。

“市场情绪会在‘防踩雷’和‘缺资产’的纠结中摇摆，‘缺资产’是趋势，‘防踩雷’主导波动和分化。 ”该报告指出。

不过市场上也不乏有谨慎的声音。北京一保险资管机构的交易员就认为，今年信用债发行规模已不小，明年如果供给还继续增加的话，对市场走势料将形成一定压力。

“像现在三到五年好一点的品种也就3.4%到3.5%，（剩余期限三到五年的）铁道债都3.2%、3.3%了，还是挺低的，就是你买了信用的债券还不如买股票呢。”该交易员说。

截至11月末，在中国债券市场46.4万亿元的总量中，公司信用类已占到三成江山，托管余额为13.9万亿元。

中国中央经济工作会议决定，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度。

**违约将呈常态，但总体风险可控**

中国经济仍在探底，产能过剩行业信用风险的释放也许只是开始。中央经济工作会议明确的五大任务中“去产能”居首，过剩行业再融资难度将加大，未来料会有越来越多的违约企业浮出水面。

进入2015年尤其是四季度后，信用风险事件的爆发愈加频繁，而违约主体也从此前的民企为主，向国企甚至央企蔓延，行业方面光伏风电以及钢铁煤炭有色等成为重灾区。据中诚信国际统计，今年债券市场已发生信用风险事件25起，其中16起最终发生实质性违约。

今年4月，天威集团中期票据11天威MTN2CN1182127=CFXS未能按期付息，开国企债券违约先河；四季度违约事件则更加频繁，目前包括超短融、非公开定向债务融资工具(PPN)、中票、企业债及公司债等各类信用债已都有违约出现。

“以‘供给侧’改革为代表的结构调整力度或进一步加大，产能过剩行业及传统制造业行业信用风险或加速释放，债券市场违约常态化趋势将愈加明显。”中诚信国际报告称。

招商银行金融市场部高级分析师万钊亦指出，需警惕信用风险的爆发，其中两个方向需要高度关注，一是大宗商品位于产业链上游，属于长周期品种；二是钢铁、水泥等产能过剩的行业可能迎来“狼来了”时刻。

但目前信用基本面的恶化不论从程度上还是节奏上来看，都尚未达到触发系统性风险阶段，风险依然可控。

国泰君安研究报告认为，虽然企业内部盈利和现金流恶化时间已经较长且仍在持续，尾部风险加速暴露，但从系统性的角度，外部融资环境、账面资产厚度、外部非财务支持仍然对于缓解系统性风险有支撑，违约仍然处于量变积累阶段，尚未发生质变。

此外，从交易商协会、国家发改委到证监会，均对信用债的审批管理政策进一步放松。另据中金公司的统计，2016年信用债还本付息总量较今年将明显增加，特别是超短融发行增加会大幅加快到期频率，同样净增量条件下，发行和到期量会明显提升。

不过在业内人士看来，供给增加并非核心风险因素。“供给从来都不是一个决定性的因素，但到期量增加和债券滚动发行的话会使得风险加速暴露，相当于说供给增加会提高信用风险暴露的概率，但其本身并不是市场受压的原因。”万钊说。

中金统计显示，2015年非金融类信用债净增量达到2.9万亿元，金融类信用债净增量也突破了1万亿元，双双创历史新高。其并预计，照目前频率，2016年非金融类信用债全年净增量有望超过3万亿元，金融类信用债净增量估计在0.8-1万亿元左右。

**火中取栗**

2015年下半年股市的大幅调整推动资金大量回流理财和债券类基金，明年预期中的低增长低通胀的经济环境有利于货币政策进一步放松，在流动性依然泛滥而票息资产稀缺的背景下，信用债仍是资金重点关注的资产。但信用事件的逐渐增多，“闭眼买买买”的时代已经过去，精选个券是趋势。

中金公司报告认为，下半年的股市大跌引发权益类衍生资产收缩，以债券为主的固收或类固收产品配置是市场主线，而该过程年内不会完全结束，将继续向明年延续。

“建议持仓整体资质上移，并降低煤炭、钢铁、有色等高风险行业的持仓占比。”中金称。

中金统计数据显示，尽管7月以来收益率一路下行，但各类广义基金对信用债仍然保持着旺盛的配置需求。7月-11月连续五个月，广义基金对企业债、中票和短融三个主要品种的增持量超过这些品种的全部净增量。

华南一券商交易员表示，“高耗能的、产能过剩的行业应该小心，城投类的应该还好，因为还是有政府的一些信用背景在里面，所以它的利差应该不会扩大，但大幅缩窄的空间也比较小了。”

中信证券的明明亦指出，像钢铁煤炭等周期性行业肯定是要规避的，新兴行业或者政府支持的行业还是比较保险的，这种有保障的，收益还可以的这些行业还是比较好的，“城投和企业债，比较稀缺，肯定是供需两旺了。但其他比较差的行业就需要规避了。”

以三年期品种为例，银行间债市AA-评级的企业债AA-IFR3YY=CDC，与同期限国债IFT3YY=CDC利差去年末为近400个基点(bp)，最新约为335个bp，为近几年以来的中间水平；同期限AAA级企业债AAAIFR3YY=CDC与国债利差则从去年底的逾130bp，大幅缩减至不足55个bp，创近八年半来低点。

欲浏览三年期AAA评级企业债与国债利差图表，请点选：reut.rs/1mlzNv5

欲浏览三年期AA-评级企业债与国债利差图表，请点选：tmsnrt.rs/1mlznol

但另一方面伴随违约案例的多样化，投资者信用分析的逻辑也会更加细化和多元，对于问题个券的看法分歧程度增加，在超跌和错杀过程中也会蕴含更多获取超额收益的机会。不过这犹如火中取栗，个券的筛选尤为重要。

“如果从配置需求角度来看，实际上我觉得从过剩产能行业里选一些好一点的，不会倒闭的，我觉得还是挺好的。”北京一保险机构交易员表示。

中金举例称，钢铁煤炭和有色整体需要低配，不过从四季度AAA评级行业利差看，煤炭行业已超过100bp，钢铁也接近了100bp，相较城投和高速公路行业30bp和28bp水平，已隐含了很强的评级下调预期。

中金并认为，虽然未来展望基本面还有进一步恶化的趋势，个券领域仍有挖掘低违约风险品种的可能；公益事业和下游消费行业供需关系相对最好，行业整体可以适当增配。（完）