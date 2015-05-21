焦点：中国信贷资产证券化提速需扩充基础资产 交易所上市将添助力

作者 王蕾

路透北京5月21日 - 中国决策层正力促信贷资产证券化发展，拟扩大规模并鼓励产品在交易所上市交易。市场人士认为，信贷资产证券化今年料迎来大发展，但还应突破基础资产池品种供给少的制约；而鼓励信贷资产证券化产品交易所上市交易将分散银行风险，并提振交易活跃度。

此前，主管资产证券化的中国央行副行长潘功胜曾表示，考虑将零售贷款和不良资产纳入其基础资产池。资产证券化专家郑磊指出，随着发行机制简化，同时得益于基础资产池的扩大，以及交易制度改变，今年信贷资产证券化业务将呈现爆发式增长。

“只凭车贷和房贷，应该撑不起这新增的5,000亿。因此未来还有更多的信贷资产会纳入证券化的范围。”中信证券银行业分析师向启表示，大型汽车集团的财务公司也有很多汽车租赁和车贷的资产，用来证券化也是非常合适的。

中国国务院常务会议上周三决定，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，并支持证券化产品在交易所上市交易。

上周五，银行间交易商协会发布公告，正式推出《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》、《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。此前，路透援引消息人士称，央行实施信贷资产证券化注册制后第一单证券化产品会很快出来，预计为车贷项目。

“目前，商业银行鲜有将中小企业的贷款，或者是特别的、有更强个性化的基础资产拿出来打包证券化，”向启称，“房贷和车贷对银行来说算是优质资产，然而银行更希望优先将不良资产证券化。”

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，资产证券化推出需要讲求平衡，车贷房贷先行，可能是在试点期间，尽量回避发生信用风险的问题。

潘功胜上周五表示，个人按揭贷款、学生贷款、个人消费贷款、银行卡消费贷款等零售贷款有较高同质性，比较适合用于证券化；同时将探索开展不良资产的证券化，拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，提高银行资产质量的同时发现不良资产价格，有利于银行对不良资产的回收水平。

**扩大投资者范围提振流动性**

上周国务院常务会议并鼓励信贷资产证券化产品在交易所上市。对此，向启表示，目前信贷资产证券化的瓶颈，在于银行间交易市场并不活跃。供需均差强人意，是2005年试点以来至今信贷资产证券化并没有大发展的主要原因。

“一方面，银行舍不得把收益率和风险匹配得较好的优质资产拿出来证券化，而转手出售存量风险资产又缺少买单者；另外，比如房贷利率整体较低，大概5%的年化收益率，对认购一方来讲，积极性也不高，银行购买意愿并不强烈。”向启表示。

向启进一步称，目前，信贷资产证券化产品主要在银行间市场转手交易，而一家银行不良资产对另一家银行同样没有吸引力，都希望拿不良来证券化，那么谁来买呢？

目前，交易所上市的信贷资产证券化产品只有平安银行(000001.SZ)去年发行的一单。银行间市场参与者的单一性使交易对手间的风险和收益偏好高度一致，影响了产品交易的活跃度和流动性。此前，央行七号公告亦表示，按照投资者适当性原则，由市场和发行人双向选择信贷资产支持证券交易场所。

按照当时经验，平安信贷资产支持证券上市后，符合信贷资产支持证券投资者适当性管理要求的金融机构、金融机构发行的理财产品、QFII、RQFII以及非金融机构法人均可在上交所参与二级市场交易。

大型金融机构资深人士张涛指出，银行存量信贷资产盘活之后，可增加一些金融市场资产证券化产品的供给，同时把银行资产结构进行调整；对机构投资者而言，没有信贷牌照的投资者可通过信贷资产证券化产品介入信贷市场，实现供需和参与的多元化。

“按照美国的经验，有些信贷资产打包出售的年化收益率为5%，这对银行等金融机构是没有吸引力的，而对于居民来说收益率不低，因此交易所挂牌的产品活跃了市场流动性。”向启表示。

接近监管层人士表示，交易所上市交易是为了培养二级市场，释放和分散商业银行的风险。同时让相应的投资者根据自身条件，承担不同风险，分享相应回报。监管层只要做好监管，做好信息透明和风险提示。

“若是将所有风险都集中在商业银行体系，社会无法参与其中，最终国家兜底的话，道德风险太严重了。”上述人士称，此举让不同的投资者都能关注到风险和收益，通过金融市场的约束，从而倒逼银行注重信贷风险管理。

上述人士并称，上市交易的不一定都是风险资产。投资人将根据自身能承受的风险来选择不同收益的投资品。此前央行内部曾考虑将地方政府融资平台贷款打包证券化。但最终还是以地方政府债务置换的方式解决。因此，利用信贷资产证券化来解决地方债务的问题已经不复存在。

也有研究者表示担忧，称此举最大的风险就是将银行风险资产转嫁给国内二级市场提前套现，将风险转嫁给企业和民众，会让银行更加热衷于通道业务和资产证券化而忽视贷款本身的风险控制。因此制度设计上还需谨慎和完善。

郭田勇也表示，目前银行间交易针对机构，机构有自己的风险评价体系和对冲机制。但是若要让产品在交易所上市，还需要对投资者披露更多细节和风险。郑磊则表示，对普通投资者将会有一定的门槛限制。

接近上交所的人士表示，相关部门正在制定信贷证券化产品上市细则。但主要针对机构和法人。目前尚不清楚是否会放开针对个人投资者。而根据平安银行经验，合格投资者范围内，也有200人以下的个人投资者可通过私募形式入场。

针对风险，监管层明确表示，不搞再证券化来降低风险，还将一步完善风险自留制度，发行人发起的资产证券化产品自己要自留一部分。

**银行向轻资产化转型**

潘功胜表示，进一步推进信贷资产证券化有利于盘活存量信贷资金，推动商业银行转型，腾出来的信贷资源可以更好地投入到国民经济的重点领域和薄弱环节，如棚改、水利、中西部铁路的建设以及对小微企业和“三农”的金融支持。加大金融对实体经济支持力度。

“信贷资产证券化盘活银行存量资本，引导商业银行向更轻的方向转型，是银行业发展的趋势，”中国银行总行战略发展部高级研究员周景彤表示，“以往信贷资金是银行存量的重资本业务，而银行转型发展的方向是提高中间业务比例，向轻资本转变。”

工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清也提出“银行也要轻装上阵”，不那么过度依赖存贷款，发展多种盈利方式，从信贷经营大行逐步变成信用管理大行。如可提供更多样的金融服务，像财富管理、私人银行、投资银行等，延伸更广泛的业务线。

多家银行已在经营模式的转变上迈出步伐，通过多种手段调整了资产负债结构，降低存贷款业务比重。前海微众银行更是称不需要存款，做轻资产超级B2P平台。

然而大银行存贷的传统业务依然是主业，但也纷纷加大投资、理财类等中间业务收入，降低存贷业务收入占比。

年报显示，工商银行2014年非息收入1,653.7亿元，同比增长13%。建设银行(601939.SS)(0939.HK)非息收入为1,330.72亿元，同比增长11.77%。中国银行(601988.SS)(3988.HK)非息收入1,352亿元，同比增长9.12%。农业银行(601288.SS)(1288.HK)非息收入909.67亿元，同比增长5.25%。

“随着信贷资产证券化的推进，未来银行像着更轻资产的方向转型。”向启表示。

工商银行原行长杨凯生表示，信贷资产证券化一个重要目的，是释放银行资本占用，让银行的贷款资产具有流动性。让贷款变现转让，亦可避免银行因资本充足率不够而丧失新的贷款投放能力。

向启表示，以往银行把不良资产打包卖给四家资产管理公司，亦是初步的证券化。近年来银行的理财产品实际上也是把资产打包销售给居民的过程。现在的理财产品有35%的比例可以投资非标，实际上就是把存量贷款连同一些基础资产一起打包出售给居民的过程。

“因此，如果考虑到理财十几万亿，真实的信贷资产证券化的进程还是发展地挺快的，”向启表示，“远不止目前近3,000亿的余额。”

截至2015年4月末，中国金融机构共发行112单信贷资产支持证券，累计近4,500亿元，余额近3,000亿元。（完）

(审校 李贺/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。