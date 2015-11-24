绿色金融体系首先要通过贴息和担保推动绿色信贷--中国央行专家

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月24日 - 中国央行首席经济学家马骏认为，建立绿色金融体系已成为中国国家战略，而完成这一过程首先要通过贴息和担保机制进一步推动绿色信贷。
马骏是周二在伦敦证券交易所北京年会的演讲中做出上述表述的。他表示，近期多份官方文件中提出建设绿色金融体系，而未来构建绿色金融体系需要从九个方面着手，第一条是通过贴息和担保机制推动绿色信贷。
“当前国内绿色信贷占全部信贷的9%左右，据测算这个比例应该上升至20%，...而这需要财政机制介入。”马骏指出，“美国曾预计新能源行业的违约率达到10%，为扶持行业发展按10%的违约率由财政出钱作担保，后来实际违约率只有2%，相当于用较少的资金撬动了整个行业。”
他同时指出，构建绿色金融体系也需要发展国际债券市场来解决资金错配问题，同时发展绿色股票指数、绿色产业基金、环境责任保险，并强化上市公司的环境信息披露，给市场以指引。
他在演讲中也提到了金融机构需要做环境压力测试，并提高金融机构对绿色产业环境效益的评估能力。
(发稿 孙琦子；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)