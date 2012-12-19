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中国财经 | 2012年 12月 19日 星期三 09:52 BJT

中国信保获中投200亿元注资

路透北京12月19日 - 中国出口信用保险公司称,已获得由中国主权财富基金--中投公司CIC.UL通过汇金公司200亿元人民币的注资.注资后,其注册资本将增至271.6亿元.

上海证券报周三引述中国信保董事长王毅称,获得200亿元巨额注资之后,作为中国唯一的政策性出口信用保险机构,中国信保的资本实力和抗风险能力大大增强,承保能力和偿付能力大幅提升,能更好地支持中国企业扩大国际市场份额.

中国信保是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国惟一承办政策性出口信用保险业务的金融机构.

其业务范围包括:中长期出口信用保险业务;海外投资(租赁)保险业务;短期出口信用保险业务;进口信用保险业务;来华投资保险业务等.(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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