中国信保获中投200亿元注资

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京12月19日 - 中国出口信用保险公司称,已获得由中国主权财富基金--中投公司CIC.UL通过汇金公司200亿元人民币的注资.注资后,其注册资本将增至271.6亿元.
上海证券报周三引述中国信保董事长王毅称,获得200亿元巨额注资之后,作为中国唯一的政策性出口信用保险机构,中国信保的资本实力和抗风险能力大大增强,承保能力和偿付能力大幅提升,能更好地支持中国企业扩大国际市场份额.
中国信保是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国惟一承办政策性出口信用保险业务的金融机构.
其业务范围包括:中长期出口信用保险业务;海外投资(租赁)保险业务;短期出口信用保险业务;进口信用保险业务;来华投资保险业务等.(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。