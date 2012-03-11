中国信贷需求不足 但政策放松仍将谨慎而行

* 2月新增贷款低於预期,实体经济需求略显不足

* 存款增量创逾半年高点,助缓贷存比压力

* 经济通胀双双进入下行通道,但政策执行料仍谨慎

* 继续下调存准和引导信贷投放料是主要手段

采写 上海中文部; 撰写 李宏薇

路透上海3月9日电---中国2月新增贷款仍徘徊在7,000亿元水平,且企业中长期贷款增长缓慢,显示经济进入下行通道後,信贷需求略显不足.因此虽然当月存款大增缓解贷存比压力,但信贷投放力度仍不尽如人意.

不过分析师指出,抛开食品价格走低因素,中国通胀压力仍未有效缓解.未来一段时间,央行可能仍在观察经济走势中谨慎操作,货币政策明显放松的可能性还有限,适时再下调存款准备金率和有针对性的引导信贷投放料是主要手段.

交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士认为,尽管市场存在对经济前景的担忧,但是监管层不会马上出台刺激政策,还要观察一段时间.

"因为1-2月份有一些扰动因素,季节性的因素,比如有些企业可能过了正月十五再开工,这就影响了信贷的需求.另外,政府还要考虑到通胀,中长期的通胀压力还是要警惕的,"他表示.

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位,意味通胀重回下行通道.1-2月工业生产同比增速降至19个月低位,社会消费品零售总额同比增幅远逊於预期,表明中国内需较为疲弱,经济增速继续缓慢下滑.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强进一步指出,结合已经公布的CPI数据来看,非食品的通胀压力依旧不能轻视,因此预计"未来央行政策执行力度不会有太大的放松,预计'中性为主',3月份应该不会有降准动作."

中国2月新增人民币贷款7,107亿元,低於此前路透7,500亿元的调查中值;月末广义货币供应量(M2)同比增长13.0%,高於12.8%的路透调查中值;人民币贷款同比增长15.2%.当月人民币存款增加1.60万亿元,同比多增2,824亿元.

对於年初以来新增信贷逊於预期,农业银行总行战略规划部研究员付兵涛补充说,"贷款的价格也是不得不考虑的因素之一.受规模限制,今年贷款利率上浮是主流,企业也倾向於用多少贷多少,不会像以前一样让贷款趴在帐上."

**经济增长放缓,导致信贷需求不足**

与以往年初监管层严格控制,但新增信贷亦经常破万亿相比,今年以来的信贷投放形势略显冷清.连续两个月新增贷款均不足8,000亿元,显示中国经济增长步入下行通道背景下,企业贷款需求向弱的趋势越来越明显.

因此如何有针对性的引导信贷投向实体经济,或是监管层未来一段时间应考虑的主要内容.

央行数据显示,在2月非金融企业及其他部门贷款中,中长期贷款增加1,784亿元,较上月的2,350亿元减少.

对此,招商银行高级分析师刘俊郁认为,结合前段时间央行鼓励银行放贷来看,实际信贷需求确实比较弱.未来货币政策调整上,除存款准备金率外,对信贷有指引性的扶持显得十分必要.

"就是看监管层能不能在放宽贷存比控制,比如说指标绝对值,或者计入存款范围上有所放宽."他表示.

与1月存款下降约8,000亿元不同,2月新增人民币存款达到了1.6万亿元,创下逾半年来单月新高.但这并没有明显助增2月的新增贷款水平,或从另一角度说明企业对信贷的需求趋弱,可能令银行有多投放贷款之心,亦受需求不足掣肘.

不过宏源证券债券高级分析师何一峰认为,对目前银行来说,贷存比应该不是信贷投放特别大的抑制因素.而信贷需求不足更值得重视.因後者主要原因是地方融资平台的信贷收紧,这部分贷款需求所挤压出来的空间需要制造业等来跟上,但是经济在减速,前景也不看好,缺口难以补上.

信贷需求能否恢复,很大程度上取决於银行是否愿意放低姿态,"比如降低贷款利率的上浮比例.制造业利润在下滑,对融资成本看得重.并不存在完全没有贷款需求,而是因为贷款利率太高,导致有效需求不足."何一峰指出.

中国1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关".分析人士认为,除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.

**短期降息无望,降存准仍是主角**

虽然经济增长及通胀双双进入下行通道,而且年初以来累计信贷投放逊於预期,但业内人士多认为,短期内央行货币政策执行力度不会有太大的改变,降息的概率仍微乎其微,更多的可能还是要依靠继续下调存款准备金率等微调手段.

中国银行战略发展部高级经济师周景彤认为,总的来说,今年1、2月份新增贷款总量低於预期,而且M2也是处於偏低水平.预计未来货币政策应该会继续趋於放松."从目前来看,降息的可能性不大,但法定存款准备金率有下降的空间和必要性.6月末之前至少还能看到一次下调存准."

自2011年12月至今,央行共两次下调法定存款准备率,每次下调幅度0.5个百分点,步伐一度逊於此前市场预期.

东北证券宏观分析师王国兵并表示,由於货币增速相对低,是需求和经济不活跃造成的,接下来稳经济的政策应该在消费和财政项目上带动投资和消费需求,而不是用货币投放来使得资金充裕.虽然CPI回落至3.2%的合意水平,但农产品和大宗商品仍在高位,中长期通胀压力仍比较大,综上货币政策应该会谨慎,货币政策短期不会明显放松.

"目前来看,大面积的刺激政策还不大看得到,除非有特别大的负面消息,比如出现像2008年那样的出口大幅减少的情况."鄂永健称.

何一峰指出,虽然近期央行降息的可能性非常有限,但信贷投放不足亦将利好债市."信贷少,银行肯定更多购买债券.且通胀回落进一步的明确,至少在二季度债市向好的方向还是比较明确的."(完)

--审校 林高丽

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