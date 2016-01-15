焦点：中国去年新增信贷续创新高 经济未稳货币政策宽松难转向

采写 上海/北京中文新闻部；撰写 李宏薇

路透上海1月15日 - 中国2015年新增信贷续创新高，不过实体经济需求低迷，疲弱态势改善不明显。在去产能等供给侧改革背景下，新的一年里，中国货币政策宽松方向难改。

分析人士并称，考虑到基准利率已降至低位，降息必要性虽仍存但空间缩窄；数量工具上，因汇率政策出现放松迹象，加之央行可能会增加专项金融债等创新工具使用，降准频率料也会放缓。

招商证券固定收益研究主管孙彬彬认为，从现有数据来看，社会信用投放不足、实体经济融资需求疲弱。因此，“货币政策方面，补充基础货币是一件确定的事情。”

中国央行周五公布，2015年全年人民币贷款增加11.72万亿元，同比多增1.81万亿元。其中去年12月新增5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

孙彬彬解释说，降不降准取决于央行手上的工具，比如近期央行信贷资产抵押再贷款，也是一种基础货币投放，先把缺口补上也可以。降准理论上并不是必要的，但如果没有合适工具去补充基础货币，在外汇占款下滑的背景下，还是很有必要降准。

2015年，中国五次降准(包括定向)、五次降息。最新路透调查显示，中国2016年经济增速料逐季放缓，全年增长率减弱至6.5%；通胀预计处在2%以内的可控水平，为宽松货币政策提供空间。预计今年存准率将逐季下调50个基点至15.5%，降息空间则不大，年内可能调降一次。

而在宽松大方向下，业内人士对政策放松步伐可能放缓的看法较为集中。

德国商业银行中国经济学家周浩称，现在政策面临比较尴尬的局面，债券市场已经反应至少一次降息和多次降准的预期。实际上人民币贬值的压力比较大，政策过度宽松的可能性又不是那么大，政策还是会坚持在两者之间取一个平衡。

“一季度会有一次降息，但之后可能性就较低了，降准的话还是看每个季度一次，但具体频率仍会受到人民币汇率走势的牵制；而未来财政政策还是将发挥更大的作用。”他预计。

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**汇率变化成新关注点**

与2015年初对汇率的稳定预期相比，今年以来市场对人民币贬值的担忧几乎达到风声鹤唳的程度。一方面市场担心中、美利率一降一升会加大资金外流压力，但经济形势不稳又令降息预期难以排除。

作为对冲资金外流的有力工具，元旦以来，降准预期一直强劲，惟时点要看外汇占款等变化情况而定。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示，进入2016年，中国央行对人民币汇率的掌控有所放松，资金外流补充压力减小，在一定程度上，减少了降准的迫切性。

2016年前四个交易日，人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS快速贬值1.5%，期权波动率CNYVOL=CNC也不断刷新纪录，令市场猜测央行是否有意加速汇率贬值，尽快释放贬值压力；在岸跌势也加剧离岸市场恐慌，离岸CNHCNH=D3年初至今表现用巨震来形容。

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

对此，中金债券团队认为，12月央行口径外汇占款虽大降，但财政存款亦超预期投放，一定程度上解释了年末年初资金面十分宽松的原因。因此即使短期内不降准，也不会影响资金面状况。

基本面上，分析人士多表示中国经济未脱疲态。不过中国央行调查统计司司长盛松成认为，去年12月M1、M2增速较快显示流动性总体充裕，经济活跃度上升。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮也指出，今年值得关注的问题是，随着人民币贬值预期发酵，企业外币融资料进一步收缩，且大型企业会将存量外币融资向人民币融资进行转化，规模应较为可观，因此料带来人民币贷款、债券、股票融资需求额外上升。

他并预计，“2016年宽松政策仍会继续，降准、降息料陆续出现，维持全年降息2-3次，降准4-5次的判断。”(完)