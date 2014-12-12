中国信用市场观察：大类资产配置的政策市风险

作者 徐永

路透上海12月12日 - 面对通缩风险上升的中国大类资产市场，传统的基本面分析股债汇等大类资产可能会经常失效。宏观审慎考虑的逆周期调控政策，及人民币国际化的特有环境等因素，令当前大类资产市场政策市的波动风险上升。

同时，虽然央行的货币政策调控目标里面，有稳定物价一项，国际上也一直有争议：除去生产和服务类价格的稳定外，资产价格如股票、债券及房地产等的价格，是否也应该纳入货币政策的调控目标，并可在市场波动时寻求货币政策的熨平保护。

可以预期，相当长时间内，中国央行的货币政策调控目标，都并非落脚在资产市场，当前债市、股市及房地产市场的波动性风险，通过预期央行降息降准等政策最终实施来规避，可能也并非好的投资策略。

本周债券市场的政策风险表现尤为明显，中证登出台的企业债质押新规并非监管层刻意释放信号，本质是一家需要承担中央对手方风险的债券托管机构，在地方债务风险暴露之前，先发制人之举。

但金融市场对此显然预估不足，引发债券及股市的大幅调整。下半周信贷市场的年底加速投放政策，又再次引发市场波动。

**当前大类资产的政策风险**

中国11月份CPI和PPI走势继续低于预期，传统的分析框架而言，通缩环境下，利好债市利空股市、汇市和大宗商品市场，但考虑中国当前特有的政策市环境，短期内这些逻辑都可能被颠覆，市场波动率可能提高。

具体而言，债券方面，除去中证登类似黑天鹅的政策风险外，债市当前的政策风险可能关键在于信贷政策。2014年债市因基本面较弱及定向宽松政策持续，基本维持了全年的债券牛市，市场的波动率多数时间也较小，但从银行的资产配置角度而言，也与非标资产的压缩，及银行债券配置资金的充裕不无关系。

但从11月份信贷创历史同期最高值来看，监管层可能采用了鼓励放贷的政策来稳定经济，同时从中央经济工作会议的内容来看，房地产未来的调控力度可能低于预期，一旦信贷等融资渠道的限制放开，银行的配置资金优先满足信贷，明年所谓低通胀环境下的债券牛市可能将不会出现。

汇率而言，风险则可能来自于人民币国际化的推进程度。从当前的较弱的外贸，以及资本回流美国的形势而言，人民币都可能面临贬值压力，12月以来人民币兑美元汇率就一度跌破6.20关口。

但从人民币国际化而言，人民币币值的稳定将更有利于推进这一进程，中国央行届时是选择让即期汇率自由波动，还是入场干预，也将成为贬值预期的最大政策性风险。

更重要的是，从前几个月结售汇和外汇占款等背离的数据来看，不少市场人士已经预期，央行可能已经通过某种安排干预了之前的升值的走势。

另外值得注意的是，有不少市场人士认为在中国经常项目顺差的情况下，人民币无法成为储备货币，因此人民币国际化的进程可能会超预期拉长，诸如通过中间价引导等方式，维持升值成本大且可能徒劳无功。

但要注意的是，美国在经常账户逆差之前，已经在布雷顿森林体系下，在顺差的同时，向全世界输出了美元，因此中国的贸易顺差，可能并非人民币国际化的阻碍因素，也就并不能断定中国央行维稳汇率，推进人民币国际化是逆势之举。

当然人民币汇率贬值，在外贸形势不乐观的情况下，确实可以刺激出口改善经济形势，中国央行未来在人民币国际化和刺激出口方面的取舍，将是汇市面临的重要政策风险。

股市而言，DDM（股利贴现模型）下，引致分母下降的无风险收益率下降预期，是此轮股市牛市的最通常的解释，并且明年中国央行还会数次降息降准的预期，也是股市继续走牛的重要支撑。

但应该看到，如果中国央行继续通过刺激信贷或者定向宽松的等方式刺激经济，可能降息降准的概率就会降低。

另一方面，降息降准的目标如果不在于股市，相对而言，股市的上涨幅度，似乎也不应该成为阻止继续出台降息降准政策的阻碍。本周市场上就有观点认为，因为股市的上涨效应，央行降息降准的概率可能会降低，这种看法虽然不无道理，但从货币政策调控目标而言，可能并无逻辑。

**政策传导路径及配合**

大类资产当前虽然面临较大政策不确定性风险，但从当前对内去杠杆和对外资本输出的大环境而言，不难理解这些政策出台的可能性，接下来更应该关注的是各种监管政策传导路径，以及财政政策与货币政策协调配合的问题。

国内的产能过剩，以及较长时间的去产能去杠杆过程，经济减速但债务风险上升，地方政府出台控制债务的管理办法，类似中证登等市场中介机构，也会采取措施隔离可能传染的风险。

本周有地方政府还出具了证明，取消将城投债发行人的债务纳入地方债务，显示地方政府本身也有规避债务风险的需要，地方融资平台融资环境的恶化，一方面加大了明年放松信贷的概率，另一方面，也可能预示了明年财政支出和财政赤字率的可能有较大上升。

因为，上一轮中国经济加杠杆的过程，借债主体主要是企业,截止今年3月末，非金融企业的债务规模超过了GDP的总量，占到全部银行贷款的44%。

考虑PPI的负增长，企业的实际融资利率已经超过10%，企业继续的加杠杆的能力有限，但政府从控制地方债务风险角度，规范举债管理，因此加杠杆的空间在于扩大财政支出。

但财政支出需要财政收入配合，从11月份最新的财政收支数据来看，卖地和税收收入的下降，可能需要财政政策方面提高赤字率控制，并且扩大PPP(公私合作关系)等方式，引进民间资本，这都是明年可以预期的财政政策。

而且经济低迷期间，财政支出的乘数效应，相比货币政策更有效。央行今年出台各种定向宽松政策，但边际效果递减，因此明年的财政政策相比货币政策更可期。(完)

(审校 林高丽)

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