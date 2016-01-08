中国信用债需警惕违约风险发酵可能引发的流动性风险--中金

路透上海1月8日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，虽然勿须担心今年市场整体流动性，但由于很多基金或委外产品的底层资产都是信用资质不太高、流动性也较弱的品种，如果准违约事件增多，在市场风险偏好加速下降环境中，有可能引发赎回和资产抛售的流动性风险。

关于信用债流动性问题，近期值得关注的一个事件是最近两周交易所可质押券折扣率下调幅度和范围明显加大。自11月25日至今，总计有170只以上的个券折算率下调幅度超过了0.1，而在新年后集中调整的就高达102只。

下调主要集中在以下三类：

(1)下调幅度最为明显的是主体低于AA但有抵质押担保的债券。

(2)调整涉及个券只数最多的是主体AA评级的公司债券种，涉及个券达到77只，折算率动态下调幅度几乎都为0.1。

(3)40只仍在库内可以质押的主体AA评级跨市场企业债的折算率下调0.1。可以看出，近期主要是AA级个券折扣率的下调比较集中，整体从0.7降至0.6。质押率下调主要是为了防范未来违约风险发酵过程中可能引发的去杠杆连锁风险，但调整的标准目前并不透明。

我们估计中证登作为中央对手方从防范自身风险的角度出发，可能会重点关注变现能力弱的个券，比如评级偏高、流动性弱、质押集中度高的品种，而且中证登可能有一套独立的信用资质评估方法。

回顾历史，每次信用债的短期大幅调整都不是单纯的违约风险引起，叠加了流动性问题导致必须短时间内低价变现才是最致命的。尤其是交易所市场质押回购便利性强，加杠杆去杠杆速度都相对更快。

折算系数动态调整机制加大了投资者对质押库的管理难度，也限制了杠杆进一步运用的空间。建议投资者留足流动性空间，杠杆操作以高资质品种为主。

**警惕叠加流动性风险**

新年第一周信用债调整主要还是受到年初前两天资金面偏紧以及利率债下跌推动，后半周收益率已经有所回落，而且整体调整幅度不及利率债、低评级调整幅度大于高等级，说明信用债走势主要还是受风险偏好下降驱动，高资质券种供需关系仍相对良好。

从12月以来的供需数据来看，12月非金融类信用债净增量约3,850亿元，为历史第三高。其中公募和私募公司债供给量都十分突出，中票净增量也维持高位，企业债和PPN供给量仍相对偏低。

12月下旬开始，受假期季节性和风险偏好降低因素影响，发行频率出现明显放缓，1月截至目前公告，非金融类信用债发行量约1,200亿元，仅占12月发行量的16%。

如果1月保持目前的发行频率，月度净增量可能只有2,000亿左右，相比四季度每月3,000-3,500亿的水平有所回落，供给压力不大。

需求方面，从刚刚公布的12月托管量情况来看，广义基金对于信用债仍然保持着十分旺盛的配置需求，券商和保险也有所增持，银行和境外机构以减持为主。

总的来说，我们再次重申年度策略中提到的“供给不是核心风险”的判断，尤其1月信用债供给压力一般较小，而年初打底配置需求较强，高资质信用债利差虽然已经很低，利差扩张的风险很小。

违约风险发酵才是16年最核心的主题，尤其需要密切关注可能由风险偏好降低引发的流动性风险。

**市场回顾**

2015年最后一周银行间资金面平稳，信用债收益率延续回落，新年后受利率债明显回调影响，信用债跟随调整，但综合两周看短融中票收益率曲线仍为小幅陡峭化下行。

信用利差整体呈主动收窄态势，目前AA+及以上评级的短融中票信用利差全线在历史1/4分位数以下，其中中票更是处于历史低位。而AA评级短融中票的信用利差则继续在历史中位数附近，且分化明显。

高等级长端企业债收益率变化不大，未跟随同期限利率债回调。城投企业债收益率小幅下行，表现好于同评级中票，目前七年期AA评级地级市城投债的收益率中枢再度降至4.4%附近。

交易所债市方面，资金利率受跨年和转债申购影响冲高回落，股市再度暴挫，交易所个券收益率多数下行，但受负面事件冲击的瑕疵个券收益率则上行明显。(完)