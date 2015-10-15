焦点：中国资产荒下资管行业让利过冬 信用风险升高雪上加霜

作者 李贺

路透北京10月15日 - 中国股市巨震引致的“资产荒”蔓延，无疑让缺乏理想投资标的的国内资产管理行业提前进入寒冬。不过，基于规模导向和市场份额考虑，资管行业普遍压缩利润以保住对客户零售端(负债端)的收益；而近期信用风险事件频发亦令资管投资更趋谨慎。

业内人士表示，虽然资产收益下行带动资管产品零售端收益率走低，但是两端收益率下行速度有明显差别，负债成本更为刚性，资管机构一致主动压缩利差收益，保住市场份额和客户粘性。

“银行理财在负债端的成本相对比较刚性，理财利差多少会有所挤压；不过，如果收益降下来，银行理财市场占有份额又会受影响的。”国金证券银行业分析师马鲲鹏认为。

对于二元悖论中资管机构的选择，一位大型商业银行资管部门人士表示，现在点差倒挂的产品甚至都存在，这等于是在消耗留存收益，“现在处于一个僵持阶段，大家市场份额不会轻易丢掉，这是最直接的指标，下来的话压力会非常大。”

不光是资产配置相对稳健的银行理财，一位信托公司人士也坦言，各家信托机构这几年资管业务都在发展关键时期，所以即使少挣一些也要把客户留住，因此目前负债端成本下降得比较慢。

有保险资管人士更指出，为支撑零售端偏高收益率，其可以通过让同业代持等借助通道方式，提高投资风险偏好和收益。不过此举对于风控更加严格的银行资管却难以适用。

一位股份制银行分行资管部门负责人就称，银行的风控反应慢，不能及时根据市场变化进行调整，很多产品推不出来；此外，监管要求上，银行理财要向中债登理财系统报送底层资产。

对于银行资管普遍选择让利“过冬”的行为，马鲲鹏认为，改变这个问题最大的挑战就是要抛弃“规模执着”，从组织负债再匹配资产的模式转变为真正由资产拉动负债，这可以通过事业部或子公司改革来解决，实现利润考核。

交通银行资产管理部总经理马续田此前曾称，资管需量力而行，如果规模不能带来效益也不一定要。不过据央行调查统计司司长盛松成9月底透露，中国银行理财规模已突破20万亿元人民币。这比中债登公布的2014年底理财规模增逾4.2万亿，已超过去年全年4.16万亿的理财增量。

**信用风险促负债成本回归**

而最近的信用风险事件亦再次引发市场关注，并开始影响市场的风险偏好和投资选择。某券商资管人士称，最近公司内部资金定价已开始下行，给资产端减轻些压力。

“资产收益率跟不上的话可以加杠杆或拉久期，以前要求是三年，现在五年、10年甚至永续债都会投，但是不会降低投资债券的信用评级。”一位城商行资管部门投资人士表示，即使债券收益一降再降，也会控制投资杠杆率和标的信用风险。

即使如此，在资产配置中仍有踩雷的危险。一位农商行债券交易员称，风控允许的债券投资最低评级要求是AA+，但由于评级调降，账上也有AA和AA-的债券，而且无法出手。

另有中型券商固收部门人士称，信用风险频发带来市场恐慌，手里有的券种即使抬高价格也没有人接。由于交易所债券调降到AA以下就无法质押，资管机构负债端再融资滚动资金更加困难，而资产端被降级的债券又缺乏流动性。

保定天威英利新能源公司周二未能足额兑付当日到期的10亿元中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但其仅偿还共计7亿元的债券本息，这意味着该期中票已实质违约。而最近另一可能的债券违约事件为南京雨润食品，该公司周一公告，其将于18日到期的13亿元三年期中票，本息兑付存在不确定性。

对此，中信建投宏观债券团队报告称，在经济下行背景下，近期陆续发生的信用事件并非孤立现象，前期积累的很多风险暴露的可能性很大。

“短期之内资产收益率上行可能性不大，最终还是负债端成本先逐步降下来，向资产端回归。”一位信托公司业务部门人士表示。

虽然信用风险上升令资管机构风险偏好下降，高风险资产投资即将迎来拐点，但亦有市场人士认为，降准降息预期升温以及当前宽松资金面对市场刺激仍在。

“现在一些行业不景气，有些AAA的券可以拿，因为其中很可能会有‘错杀’的机会；但是这部分券的额度也不高，不能满足如此多资金的需求，所以也只能有啥配啥。”上述城商行资管部门投资人士坦言。（完）