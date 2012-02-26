官员称正值推广信贷资产证券化良机

路透上海2月25日电---中国证券报周六刊登银监会人士文章称,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷资产证券化业务作为一项常规业务来开展.

中国银监会银行监管二部的俞勇撰文称,目前中国商业银行补充资本金的问题仍较严重,而资本市场融资和发行次级债补充资本规模有限,银行信贷资产证券化是一条在当前资本约束条件下可持续发展的路径.

他提出建议称,要丰富基础资产类型和参与主体,大力培育机构投资者,由养老基金、商业银行、共同基金、保险公司等机构投资者提供持续和稳定的长期资金,扩大基础资产选择范围,加强品种创新,对符合标准的资产鼓励进行证券化,提高投资需求和运行效率,扩大二级市场流动性.

另外,要扩大市场交易平台和机制,促进证券交易所债券市场与银行间债券市场互通.应允许资产证券化产品在两个市场上发行和交易,实现信贷体系和证券市场的融合,发挥市场机制的价格发现功能和监督约束机制,提高资源配置效率,同时,探索期权、期货等交易形式与方式,形成多层级证券化市场.

而相关法规法律制度和监管环境亦需进一步完善,包括应建立专门的资产证券化法来规范和监督市场,在风险控制等方面制订完善的法律法规等.而现行的监管框架方面,对投资对象和信用等级有严格的限制,减少了投资风险,但使市场流动性匮乏,交易不活跃,应逐步放松市场管制,比如放松市场准入条件限制等.

中国的信贷资产证券化试点开始於2005年,文章数据显示,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元人民币.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出於审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并於2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.

中国人民银行2月初曾刊登新闻稿称,将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新,积极稳妥发展安全简单适用的金融衍生品.

本地媒体去年9月曾报导称,为缓解中国商业银行资本金压力,以及部分企业融资难的问题,银行业即将启动第三轮资产证券化试点,额度约500亿元人民币.

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。