数据观测：中国5月新增贷款料升至7,500亿元 M2同比增速略降

--调查结果:

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 12.5 11.5-13.1 12.8 10.8 37

新增人民币贷款（亿元） 7,500 6,000-9,500 5,556 9,008 36

人民币贷款余额同比% 14.2 14.0-14.5 14.4 13.1 15

--数据要点：

路透调查的36家机构预测中值显示，中国5月新增人民币贷款预计为7,500亿元，较上月增逾三成，但低于去年同期9,000亿元的水平。市场机构认为，地方债置换扰动减弱将促使当月信贷环比回升。

莫尼塔研报指出，其草根调研结果显示，信贷投放平稳或扩张的银行占比上升，且4月地方债置换规模高达4,700亿，而5月仅为974亿，预计5月新增信贷将比4月有较大幅度回升，约为8,000亿元。

中信证券研报称，由于一季度天量信贷投放后储备项目不足，5月新增贷款料仍维持在低水平，预计低于去年同期9,000亿元的水平，或高于上月至6,500-7,000亿元。

37家机构预测中值显示，5月M2同比增速为12.5%，略低于上月的12.8%。市场机构认为，去年同期基数较高是本月增速回落的主要原因。

中金公司研报指出，货币政策仍维持适度宽松，但宽松程度下降，加之去年M2基数较高，均使得M2同比增速下降至12.2%；但财政部近日要求加快预算执行进度、压减库款规模，财政存款回落将拉高M2同比增速0.2个百分点。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第六期调查结果显示，中国央行6月维持基准利率和准备金率不变。中国高层定调经济L型走势，摒弃债务杠杆刺激模式，货币政策中性稳健。

此前中国央行货币政策分析小组发文称，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。(完)