数据观测：中国5月新增贷款料升至7,500亿元 M2同比增速略降

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
--调查结果:
指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量（M2）同比（%） 12.5 11.5-13.1 12.8 10.8 37
新增人民币贷款（亿元） 7,500 6,000-9,500 5,556 9,008 36
人民币贷款余额同比% 14.2 14.0-14.5 14.4 13.1 15
--数据要点：
路透调查的36家机构预测中值显示，中国5月新增人民币贷款预计为7,500亿元，较上月增逾三成，但低于去年同期9,000亿元的水平。市场机构认为，地方债置换扰动减弱将促使当月信贷环比回升。
莫尼塔研报指出，其草根调研结果显示，信贷投放平稳或扩张的银行占比上升，且4月地方债置换规模高达4,700亿，而5月仅为974亿，预计5月新增信贷将比4月有较大幅度回升，约为8,000亿元。
中信证券研报称，由于一季度天量信贷投放后储备项目不足，5月新增贷款料仍维持在低水平，预计低于去年同期9,000亿元的水平，或高于上月至6,500-7,000亿元。
37家机构预测中值显示，5月M2同比增速为12.5%，略低于上月的12.8%。市场机构认为，去年同期基数较高是本月增速回落的主要原因。
中金公司研报指出，货币政策仍维持适度宽松，但宽松程度下降，加之去年M2基数较高，均使得M2同比增速下降至12.2%；但财政部近日要求加快预算执行进度、压减库款规模，财政存款回落将拉高M2同比增速0.2个百分点。
汤森路透中国固定收益市场展望2016年第六期调查结果显示，中国央行6月维持基准利率和准备金率不变。中国高层定调经济L型走势，摒弃债务杠杆刺激模式，货币政策中性稳健。
此前中国央行货币政策分析小组发文称，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。(完)
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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