中国1月银行信贷可能突破2万亿 需强化信贷政策引导--报载

路透北京2月2日 - 中国人民银行郑州培训学院教授王勇周二称，在经济下行压力很大、实体经济对信贷需求萎缩的大环境下，1月银行信贷很可能突破2万亿元人民币，“井喷”的现象不太正常，警示管理层仍需强化信贷政策导向作用。

王勇在证券时报撰文指出，即便是在金融危机最严峻的2009年1月，新增信贷也不过1.65万亿，而1月上半月就形成了1.7万亿元的信贷投放，如果再不控制，全月很可能突破2万亿。

他并提到，今年是“十三五”开局之年，引导信贷支持实体经济才是正道。一方面，逐步完善信贷政策与产业政策间的动态协调配合机制，同时，信贷政策应与货币政策相辅相成，相互促进。

另一方面，将信贷政策与具体的金融产品紧密结合，将方向性的信贷政策与具体的数量性的金融产品、金融工具结合起来，推进信贷政策的产品化。

此外，将信贷政策导向效果评估与“宏观审慎评估体系”（MPA）绑定，建立信贷结构优化的正向激励机制，引导金融机构进一步提高小微企业、涉农信贷投放比例，真正引导信贷资金支持实体经济。（完）