发改委：对墨西哥无限期搁置高铁项目感到遗憾

路透北京2月2日 - 对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。

发改委网站刊登的新闻稿称，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力。中方希望墨政府妥善处理项目搁置引起的后续问题，切实保障中国企业的合法权益，并采取积极措施促进两国务实合作向前发展。

今年1月6日，中国铁建(1186.HK)(601186.SS)证实将重新投标墨西哥37.5亿美元的高铁项目，并表示其在技术、经验及成本方面比其他投标方更具优势。

墨西哥去年11月突然取消了该项目的中标结果，此前有消息称，墨西哥总统夫人正在从一家墨西哥公司购买房产，而这家公司则是中方企业牵头的中标该高铁项目的联合体的其中一家公司。其后墨西哥宣布将在1月14日公布该项目的初步招标条件。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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