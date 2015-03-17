上海市政府副秘书长戴海波涉嫌严重违纪违法 接受组织调查

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京3月17日 - 中央纪委监察部网站周二援引上海市纪委消息称，上海市政府副秘书长戴海波涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
戴海波曾兼任上海自由贸易试验区管委会常务副主任、党组书记，但去年9月起不再担任该职务。
3月15日至今，中纪委相继公布云南省委副书记仇和、中国第一汽车集团公司董事长徐建一、中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌违纪违法，正接受组织调查。
中国共产党十八届中央纪律检查委员会周三发布全体会议公报指出，2015年将深化纪律检查体制改革，坚决遏制腐败蔓延势头，并加大对国有企业的巡视力度，实现对中管国有重点骨干企业巡视全覆盖。
中国国务院总理李克强周日在两会结束后的记者发布会上称，三方面推动反腐，不允许庸政懒政，要依法治国，推进体制改革，并加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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