与葛兰素史克案有关的外籍调查员被中国驱逐出境

路透上海6月17日 - 与葛兰素史克(GSK.L)在华行贿丑闻有关的英国私人调查人员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美国籍妻子虞英曾周三被中国驱逐出境，本月早些时候他们获得减刑。

这对夫妇的儿子Harvey Humphrey通过家里一位朋友向路透传递消息称，韩飞龙和虞英曾在中午前后乘坐前往伦敦的维珍航空航班离开中国。

去年8月，韩飞龙夫妇因非法获取私人信息并卖给葛兰素史克等客户而被判刑。

Harvey Humphrey表示，很高兴磨难在今天下午将结束。

本月早些时候，韩飞龙夫妇皆获得减刑。韩飞龙距离完成两年半的刑期还有七个月，虞英曾原本应于7月出狱。

“一名被拘留在中国的英国公民被驱逐出境，”英国驻华大使馆发言人说道，但拒绝透露这名公民的身份。“我们知道这件事，并在提供领事协助。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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