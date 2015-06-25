中国海油原副总经理吴振芳涉嫌受贿犯罪被立案侦查--检察院

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京6月25日 - 北京市人民检察院近日表示，依法对最高人民检察院交办的中国海洋石油总公司原党组成员、副总经理吴振芳（正局级）涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。
人民检察院案件信息公开网周四刊登上述信息，案件由北京市人民检察院第二分院根据北京市人民检察院指定管辖受理，案件侦查工作正在进行中。
今年4月中纪委公布的消息称，吴振芳涉嫌严重违纪接受组织调查。今年能源央企有包括吴振芳在内的多位高管在反腐中落马。
中纪委上周表示，中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。
中国石油化工集团公司总经理王天普也因涉嫌严重违纪接受组织调查。
中国海洋石油总公司是中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的母公司。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。