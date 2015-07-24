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时事要闻 | 2015年 7月 24日 星期五 18:46 BJT

河北省委书记周本顺涉嫌严重违纪违法接受组织调查--中纪委

路透北京7月24日 - 中国中央纪委监察部网站周五发布公告称，河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

周本顺，1953年2月出生，于2013年3月起担任河北省委书记。

十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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