深航客机纵火事件发生后台州机场被暂停整改

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月29日 - 中国官方媒体周三报导称，深圳航空客机人为纵火事件发生后，浙江台州机场被停运整改。犯罪嫌疑人在台州机场登机，事件导致两名乘客受伤。
一名目击者对央视称，在这架从台州飞往广州的客机上，一名男子将（头等舱）挂帘和头等舱内的报纸点着。
新华社援引机场方面和目击者指出，犯罪嫌疑人从台州机场登机时携带了刀具、打火机和可燃液体。
报导称，该机周日凌晨邻近降落时，该男子试图纵火，后被乘客和机组人员制服。
新华社援引当地政府官员称，台州两名民航官员由于此事被免职。
中国民航管理机构周三决定暂停台州机场运行，称该机场存在重大安全风险。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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