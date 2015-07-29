深航客机纵火事件发生后台州机场被暂停整改

路透北京7月29日 - 中国官方媒体周三报导称，深圳航空客机人为纵火事件发生后，浙江台州机场被停运整改。犯罪嫌疑人在台州机场登机，事件导致两名乘客受伤。

一名目击者对央视称，在这架从台州飞往广州的客机上，一名男子将（头等舱）挂帘和头等舱内的报纸点着。

新华社援引机场方面和目击者指出，犯罪嫌疑人从台州机场登机时携带了刀具、打火机和可燃液体。

报导称，该机周日凌晨邻近降落时，该男子试图纵火，后被乘客和机组人员制服。

新华社援引当地政府官员称，台州两名民航官员由于此事被免职。

中国民航管理机构周三决定暂停台州机场运行，称该机场存在重大安全风险。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。