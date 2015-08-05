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时事要闻 | 2015年 8月 5日 星期三 17:42 BJT

中国贵州纳雍县两名儿童死于家中 警方称系他杀

路透北京8月5日 - 中国贵州省毕节市纳雍县政府称，两名儿童在家中被害。

纳雍县政府周二发布的声明称，一名15岁的女孩及其12岁的弟弟周二在家中死亡。

两个孩子的母亲已故，父亲周日外出。他们17岁的姐姐周一晚间走亲戚，夜宿亲戚家中未归。

警方经现场勘查，发现死者系他杀。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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