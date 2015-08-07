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时事要闻 | 2015年 8月 7日 星期五 15:59 BJT

中国证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被双开--中纪委

路透北京8月7日 - 中央纪委监察部周五公布，中国证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被开除党籍、开除公职处分。

中纪委网站援引证监会纪委消息称，经查，李量违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂，其行为已经严重违纪违法，其涉嫌犯罪问题已经移送司法机关处理。

此外，新华社新华视点微博也于同日报导，据中央组织部有关负责人证实，吉林省副省长谷春立涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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