中国证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被双开--中纪委

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京8月7日 - 中央纪委监察部周五公布，中国证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被开除党籍、开除公职处分。
中纪委网站援引证监会纪委消息称，经查，李量违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂，其行为已经严重违纪违法，其涉嫌犯罪问题已经移送司法机关处理。
此外，新华社新华视点微博也于同日报导，据中央组织部有关负责人证实，吉林省副省长谷春立涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。