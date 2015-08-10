解放军总后勤部原副部长谷俊山一审被判死刑 缓期二年执行

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月10日 - 新华社周一称，中国军事法院一审认定解放军总后勤部原副部长谷俊山犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。
同时，并处没收个人全部财产，赃款赃物予以追缴，剥夺中将军衔。
报导称，在案件审理期间，军事检察院补充起诉谷俊山犯行贿罪。
去年12月初，香港《凤凰周刊》引述消息人士的话称，谷俊山涉案约300多亿元人民币。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚和郭伯雄、政协副主席苏荣均被查。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。