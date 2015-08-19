中国环保部科技司司长熊跃辉涉嫌严重违纪违法 正接受调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月19日 - 中国中纪委网站周三援引驻环境保护部纪检组监察局消息称，环境保护部科技标准司司长熊跃辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
根据环保部网站信息，科技司主要负责环境保护科学技术发展、技术进步，组织拟定环境保护科技政策、规划、计划，组织环境保护重大技术工程示范等。
中国本周发布党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行），明确提出地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，追责对象涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。