中国安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法被免职

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月26日 - 新华社官方微博“新华时点”周三称，据中央组织部有关负责人证实，国家安全生产监督管理总局局长、党组书记杨栋梁涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务。
根据国家安全生产监督管理总局网站披露的杨栋梁工作简历，自1994年起在天津工作，2001-2012年一直担任天津市副市长，2012年5月起，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。中共第十八届中央委员会委员。
8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。
截至周三15时，共发现遇难者人数139人，其中公安消防人员21人；失联34人；住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。