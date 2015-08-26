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时事要闻 | 2015年 8月 26日 星期三 18:55 BJT

中国安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法被免职

路透北京8月26日 - 新华社官方微博“新华时点”周三称，据中央组织部有关负责人证实，国家安全生产监督管理总局局长、党组书记杨栋梁涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务。

根据国家安全生产监督管理总局网站披露的杨栋梁工作简历，自1994年起在天津工作，2001-2012年一直担任天津市副市长，2012年5月起，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。中共第十八届中央委员会委员。

8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。

截至周三15时，共发现遇难者人数139人，其中公安消防人员21人；失联34人；住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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