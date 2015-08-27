成都一女乘客被优步司机打劫并猥亵--报道

路透上海8月27日 - 新华社报道称，成都一名优步（Uber）司机因涉嫌打劫猥亵女乘客而被警方刑事拘留。

路透周四多次致电优步发言人，但电话都没有被接听；优步发言人也没有回复寻求置评的电邮。

新华社援引《成都商报》报道称，该事件发生在成都，时间是几周前一天的凌晨2点左右。一名42岁的女性叫了一辆优步车，司机在一个隧道内忽然停车并用刀威胁这名乘客，抢劫了5,000多元现金。

报道称，这名男子随后将这名女性带到了郊区，对其实施了猥亵行为，拍下几张照片，并警告该乘客如果报警便公开照片。

报道指出，这名女性在8月9日报案，嫌疑人在两天后被抓获。

这则消息在网上引发讨论。一名用户在微博上表示，“我不敢乘坐这样的车！！！幸好我永远都不会在晚上叫车。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。