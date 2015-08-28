人民网总裁和副总裁两人因涉嫌贿赂犯罪被立案侦查--高检

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月28日 - 中国最高人民检察院周五公布，以涉嫌贿赂犯罪对人民网股份有限公司(603000.SS)总裁廖玒，人民网股份有限公司董事、副总裁陈智霞立案侦查并采取强制措施。
中国高检网发布新闻稿称，经最高检指定管辖，河南省人民检察院依法对上述两名人民网高管人员立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
人民网周五下午因媒体报道需澄清停牌。该股停牌前报16.64元人民币，过去一个月股价累计下跌逾30%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。