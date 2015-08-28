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时事要闻 | 2015年 8月 28日 星期五 15:39 BJT

人民网总裁和副总裁两人因涉嫌贿赂犯罪被立案侦查--高检

路透北京8月28日 - 中国最高人民检察院周五公布，以涉嫌贿赂犯罪对人民网股份有限公司(603000.SS)总裁廖玒，人民网股份有限公司董事、副总裁陈智霞立案侦查并采取强制措施。

中国高检网发布新闻稿称，经最高检指定管辖，河南省人民检察院依法对上述两名人民网高管人员立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

人民网周五下午因媒体报道需澄清停牌。该股停牌前报16.64元人民币，过去一个月股价累计下跌逾30%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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