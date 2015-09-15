版本:
中国
时事要闻 | 2015年 9月 15日 星期二 18:32 BJT

中信证券总经理程博明等人被公安机关依法调查--新华

路透北京9月15日 - 新华社周二报道，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)总经理程博明等人被公安机关依法调查。

新华社微博新华视点报道称，记者从有关部门获悉，中信证券股份有限公司总经理程博明、运营管理部负责人于新力、信息技术中心副经理汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。相关工作正在进行中。

此前，中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚，执行委员会委员、金融市场管理委员会主任刘威，金融业务部负责人房庆利，另类投资业务部总监陈荣杰因涉嫌内幕交易，被依法采取刑事强制措施。四名涉案高管也交代了相关犯罪事实。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐