中信证券总经理程博明等人被公安机关依法调查--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月15日 - 新华社周二报道，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)总经理程博明等人被公安机关依法调查。
新华社微博新华视点报道称，记者从有关部门获悉，中信证券股份有限公司总经理程博明、运营管理部负责人于新力、信息技术中心副经理汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。相关工作正在进行中。
此前，中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚，执行委员会委员、金融市场管理委员会主任刘威，金融业务部负责人房庆利，另类投资业务部总监陈荣杰因涉嫌内幕交易，被依法采取刑事强制措施。四名涉案高管也交代了相关犯罪事实。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。