与葛兰素史克案有关的外籍调查员被中国驱逐出境

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海6月17日 - 与葛兰素史克 在华行贿丑闻有关的英国私人调查人员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美国籍妻子虞英曾周三被中国驱逐出境，本月早些时候他们获得减刑。
这对夫妇的儿子Harvey Humphrey通过家里一位朋友向路透传递消息称，韩飞龙和虞英曾在中午前后乘坐前往伦敦的维珍航空航班离开中国。
去年8月，韩飞龙夫妇因非法获取私人信息并卖给葛兰素史克等客户而被判刑。
Harvey Humphrey表示，很高兴磨难在今天下午将结束。
本月早些时候，韩飞龙夫妇皆获得减刑。韩飞龙距离完成两年半的刑期还有七个月，虞英曾原本应于7月出狱。
“一名被拘留在中国的英国公民被驱逐出境，”英国驻华大使馆发言人说道，但拒绝透露这名公民的身份。“我们知道这件事，并在提供领事协助。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”