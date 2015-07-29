深航客机纵火事件发生后台州机场被暂停整改

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月29日 - 中国官方媒体周三报道称，深圳航空客机人为纵火事件发生后，浙江台州机场被停运整改。犯罪嫌疑人在台州机场登机，事件导致两名乘客受伤。
一名目击者对央视称，在这架从台州飞往广州的客机上，一名男子将（头等舱）挂帘和头等舱内的报纸点着。
新华社援引机场方面和目击者指出，犯罪嫌疑人从台州机场登机时携带了刀具、打火机和可燃液体。
报道称，该机周日凌晨邻近降落时，该男子试图纵火，后被乘客和机组人员制服。
新华社援引当地政府官员称，台州两名民航官员由于此事被免职。
中国民航管理机构周三决定暂停台州机场运行，称该机场存在重大安全风险。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。