深航客机纵火事件发生后台州机场被暂停整改

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月29日 - 中国官方媒体周三报道称，深圳航空客机人为纵火事件发生后，浙江台州机场被停运整改。犯罪嫌疑人在台州机场登机，事件导致两名乘客受伤。

一名目击者对央视称，在这架从台州飞往广州的客机上，一名男子将（头等舱）挂帘和头等舱内的报纸点着。

新华社援引机场方面和目击者指出，犯罪嫌疑人从台州机场登机时携带了刀具、打火机和可燃液体。

报道称，该机周日凌晨邻近降落时，该男子试图纵火，后被乘客和机组人员制服。

新华社援引当地政府官员称，台州两名民航官员由于此事被免职。