（重发）中国NAFMII衍生品委员会通过CRM规则修订 含CDS和CLN指引--消息

（重发以润饰标题）

路透上海6月2日 - 两位消息人士周四透露，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）金融衍生品专业委员会近日召开会议，审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS（信用违约互换）和CLN（信用联结票据）的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。

路透3月曾报导称，银行间交易商协会对有关信用风险缓释工具（CRM）业务规则进行了修订，这为CDS及CLN衍生品的推出奠定了基础。

消息人士提供的修订后的信用风险缓释工具试点业务规则显示，CRM参与者包括金融机构参与者、非法人产品参与者以及非金融机构参与者。其中，金融机构参与者可与所有参与者进行CRM交易，非法人产品参与者以及非金融机构参与者只能与金融机构参与者进行CRM交易。

信用违约互换业务指引称，CDS指交易双方达成的，约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约，属于合约类信用风险缓释工具。

信用风险缓释工具业务参与者开展信用违约互换交易时应确定参考实体（包括但不限于企业、公司、合伙、主权国家或国际多边机构），并应根据债务类别和债务特征等债务确定方法确定受保护的债务范围。

信用违约互换产品交易时确定的信用事件范围至少应包括支付违约、破产。根据参考实体实际信用情况的不同，可纳入债务加速到期、债务潜在加速到期以及债务重组等其他信用事件。

而信用联结票据业务指引则指出，信用联结票据指由创设机构向投资人创设，投资人的投资回报与参考实体信用状况挂钩的附有现金担保的信用衍生产品，属于一种凭证类信用风险缓释工具。

路透已就上述消息联络NAFMII，但暂未获其立即置评。

于2010年推出的CRM规则填补了中国信用衍生产品市场的空白，在这一规则下，推出了盯住单一标的债券的信用风险缓释合约（CRMA）及信用风险缓释凭证（CRMW）两个产品。但因此后中国信用债鲜有实质性违约的发生，该项产品渐被市场所淡忘。

不过随着经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)