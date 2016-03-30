市场热谈：中国修订CRM业务指引 拟增CDS/CLN助力衍生品市场发展

图为北京国贸三期及周边建筑一景。 REUTERS/Jason Lee

记者 毕晓雯

路透上海3月30日 - 去年以来中国信用债实质违约不断，投资机构对保护型的对冲衍生产品需求日益旺盛。针对这一变化，中国银行间交易商协会（NAFMII）近期对有关信用风险缓释工具（CRM）业务规则进行了修订，为CDS及CLN衍生品的推出奠定了基础。

据参会人士介绍，修订后的CRM业务规则提及，根据市场需求将推出CDS（信用违约互换）和CLN（信用联接票据）两项新产品，同时还降低了衍生品市场的进入门槛，并对CRMW和CLN等凭证类CRM产品的创设流程进行了简化。

“债券市场零违约现象被打破了，非常需要有效的信用衍生工具管理和分散风险。”一位参加讨论的与会人士表示。

路透已联络NAFMII，暂未获得相关评论。该方案目前仍处在征求意见稿阶段。

于2010年推出的CRM规则填补了中国信用衍生产品市场的空白，在这一规则下，推出了盯住单一标的债券的信用风险缓释合约（CRMA）及信用风险缓释凭证（CRMW）两个产品。但因此后中国信用债鲜有实质性违约的发生，该项产品渐被市场所淡忘。

但去年以来，中国经济步入供给侧改革，产能过剩行业的偿债困难有增无减，信用债券市场不断爆出实质违约风险。环境的变化，对CDS/CLN等衍生产品市场的发展创新非常有利。

目前已发生违约的发债主体包括东北特钢集团、广西有色、山水水泥等逾十家企业。

**修订细则**

“对于推出衍生品的态度很坚决，更加倾向于市场化手段，”参会人士描述NAFMII对这次修订的最大亮点时提及，讨论稿整体放宽了市场参与者范围，降低市场资质要求。

首先是“降门槛”，在风险可控的前提下，放宽了市场进入门槛。原规定要求市场参与者分为交易商、核心交易商和非交易商三层结构，核心交易商可与所有参与者开展交易，交易商仅允许之间开展交易，非交易商仅能与核心交易商开展套期保值交易。

但新的征求意见稿则放开金融机构参与者可与所有参与者进行CRM产品交易，客户仅可与金融机构进行CRM产品交易。

“简流程”则是另外一个变化。保留凭证类产品的资质要求，同时简化创设流程。

新规定的最大变化，在于建立了CRM业务管理的“大规则+子指引”的伞形框架，可以说为以后推出更丰富的衍生产品做好了制度性的铺垫。

根据此次征求意见稿中的定义，CDS是指交易双方达成的，约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费，由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约。

CDS这一衍生产品随着美国次贷危机的爆发而被市场所知，其甚至被认为是导致美国金融危机的原凶。

而CLN是指由创设机构向投资人创设，投资人的投资回报与参考实体信用状况挂钩的信用衍生产品，属于一种凭证类信用风险缓释工具。（完）